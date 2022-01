Amadeus ha svelato i titoli delle cover e gli ospiti con cui duetteranno i big in gara nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022, fissata per giovedì 3 febbraio. Come previsto dal nuovo regolamento, le canzoni scelte dagli artisti spaziano dal panorama italiano a quello internazionale degli anni ’60, ’70, ’80 e '90. A votare le esibizioni saranno tutte le giurie.

Tanti i classici della musica italiana, da Loredana Bertè ai Pooh passando per Pierangelo Bertoli, ma molte sono anche le hit mondial, come Britney Spears, Elton John a Frank Sinatra.

Da 'Nessuno mi può giudicare' a 'Live and let die' fino a 'Uomini soli' e 'Anna verrà': i titoli delle canzoni per la quarta serata del Festival

Le Vibrazioni ft Sophie and The Giants – Live and let die di Paul McCartney

Colonna sonora del film di James Bond Agente 007 – Vivi e lascia morire del 1973, Live and let die è la cover scelta da Sarcina e i suoi. Scritta da Linda e Paul McCartney e portata al successo dalla band dell’ex Beatles, i “Wings”, il brano vivrà di luce nuova nella versione con le star delle hit radiofoniche Sophie and the Giants.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore – Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli

Sanremo 1966, il Casco d’oro di Sassuolo canta la rabbia dei figli contro i genitori di quegli anni turbolenti nell’inno divenuto simbolo di beat e lotte.

A portarla sul palco dell’Ariston nell’edizione del 2022 saranno Ditonellapiaga e Donatella Rettore.

Michele Bravi – Io vorrei, non vorrei ma se vuoi di Lucio Battisti

“Come può uno scoglio arginare il mare” cantava Battisti nel 1972 nel successo cofirmato da Mogol. Tratto dall’album “Il mio canto libero”, il brano verrà interpretato dal cantautore ex X Factor Michele Bravi.

Massimo Ranieri ft Nek – Anna verrà di Pino Daniele

Coppia inedita per riproporre la prima canzone italiana, come la definì lo stesso autore, di Pino Daniele. “Anna verrà”, elogio alla bellezza dell’attrice Anna Magnani, è la prima traccia dell’album “Mascalzone latino” pubblicato dal cantautore partenopeo nel 1989.

Fabrizio Moro ft Pooh – Uomini soli

Il cantautore romano sceglie la canzone vincitrice del Sanremo 1990, inserito nell’album omonimo e cantata da tutti e quattro i Pooh.

Ad accompagnare Fabrizio Moro nella performance saranno proprio i Pooh.

Rkomi ft Calibro 35 – Medley Vasco Rossi

Il rapper milanese classe 1994 porta sul palco dell’Ariston i successi del Komandante di Zocca che su quel palco ebbe gioie e sfortune. Il featuring è con il gruppo funk jazz dei Calibro 35.

Giovanni Truppi ft Vinicio Capossela – Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè

Traccia del rivoluzionario concept album del 1973 “Storia di un impiegato” di Fabrizio De Andrè, “Nella mia ora di libertà” è il brano scelto da Giovanni Truppi per la serata delle cover. Insieme a lui, il cantautore, scrittore, polistrumentista, Vinicio Capossela.

Tananai ft Rose Chemical – A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà

A meno di un anno dalla scomparsa della mitica Raffaella Carrà, Tananai e Rose Chemical affronteranno uno dei suoi iconici successi “A far l’amore comincia tu” già modernizzato nel remix di Bob Sinclair e nel Toni Servillo de “La grande bellezza”.

Le cover scelte da Noemi, Ana Mena, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Achille Lauro, Dargen D’Amico, Emma e Mahmood e Blanco

Noemi – You make me feel like a woman di Aretha Franklyin

La voce blues/soul di Noemi si confronta con uno dei brani più coverati della storia della musica internazionale, e con Aretha Franklyin. Scritta dalla cantautrice americana Carole King e da Gerry Goffin, la canzone fu pubblicata nel 1971 nell’album "Tapestry".

Ana Mena ft Rocco Hunt – Medley

La cantante spagnola ormai star delle hit estive italiane canterà con il suo compagno di featuring Rocco Hunt in un Medley ancora non precisato.

Iva Zanicchi – Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

La “pantera di Goro”, scomparsa lo scorso 2021, portò il brano di Don Backy e Detto Mariano nell’edizione del festival del 1968, posizionandosi al terzo posto della competizione.

A reinterpretarlo sarà Iva Zanicchi.

Gianni Morandi ft Mousse T – Medley

Gianni Morandi duetterà con il disc jokey e produttore discografico tedesco Mousse T, alias Mustafa Gündoğdu, conosciuto ai più per la collaborazione con Tom Jones nel classicone “Sex Bomb”.

Achille Lauro ft Loredana Bertè – Sei bellissima di Loredana Bertè

Altro classico iconico della musica italiana, Sei bellissima è la cover scelta da Achille Lauro. Al suo fianco proprio Loredana Bertè. Scritto da Claudio Daiano e Gian Pietro Felisatti, il forse più celebre brano della Bertè fu pubblicato come 45 giri insieme a “Spiagge di notte” nel 1975.

Dargen D’Amico – La bambola di Patty Pravo

Dargen D’Amico si cimenterà ne “La bambola”.

Primo grande successo di Patty Pravo, il pezzo raggiunse nel 1968 il numero uno della hit parade italiana come una delle canzoni più vendute.

Emma ft Francesca Michielin – Baby one more time di Britney Spears

Emma e la sua direttrice d’orchestra per questa edizione del Festival, come annunciato sui social nei giorni scorsi dalle stesse artiste, si confronteranno con una delle hit più celebri degli ultimi decenni: “Baby one more time”. Il brano fece di Britney Spears un fenomeno popolare. Ad oggi ha venduto più di 30 milioni di copie.

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza di Gino Paoli

Composto da Gino Paoli per la prima volta per Mina, ma poi cantato anche dallo stesso cantautore nel 1961, “Il cielo in una stanza” è il capolavoro della musica italiana scelto da Mahmood e Blanco per l’esibizione nella serata delle cover.

Successi di Elton John, Frank Sinatra, Alex Baroni, Bertoli, The Ronettes, Tenco, Battisti e Grignani per i big in gara

Matteo Romano ft Malika Ayane – Your song di Elton John

Il giovanissimo finalista della sezione “Giovani” nato su TikTok canterà con Malika Ayane il brano composto e interpretato da sir Elton John nel 1970, ma scritto da Bernie Taupin. Molti gli artisti che già ne hanno proposto una cover, tra gli altri Lady Gaga e Luciano Pavarotti.

Yuman ft Rita Marcotulli – My way di Frank Sinatra

Da un successo planetario a un altro. “My way”, simbolo di “The voice” è a pieno titolo nella storia della musica del XX secolo come uno dei brani più reinterpretati da artisti di ogni genere ed età.

Yuman lo presenterà sull’Ariston accompagnato dalla compositrice e pianista Rita Marcotulli.

Aka7even ft Arisa – Cambiare di Alex Baroni

L’ex concorrente di Amici duetta con l’ex professoressa del talent in “Cambiare” di Alex Baroni. Nel 1997 il grande artista prematuramente scomparso, lo presentò al Festival di Sanremo nella categoria “Giovani” vincendo il titolo di “Miglior voce del Festival”.

Sangiovanni ft Fiorella Mannoia – A muso duro di Pierangelo Bertoli

Nel più celebre tra i suoi capolavori, Bertoli raccontava la determinazione delle scelte. Sangiovanni, reduce dalla scorsa edizione di Amici con all’attivo numerosi dischi d’oro e di platino, canterà questo brano sul palco dell’Ariston con Fiorella Mannoia.

Il singolo è stato anche reinterpretato nel 2012 dal supergruppo italiano “Italia Loves Emilia” in seguito al disastroso terremoto avvenuto nella regione.

La Rappresentante di Lista ft Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – Be my baby di The Ronettes

I migliori rappresentanti della nuova scena musicale si confronteranno nella serata dedicata alla cover con “Be my baby” del terzetto femminile “The Ronettes”. Secondo il Rolling Stone la canzone, del 1963, merita la ventiduesima posizione nella Hall of Fame delle 500 migliori canzoni di sempre.

Highsnob e Hu ft Mr Rain – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco

Highsnob e Hu insieme a Mr Rain propongono una cover della struggente canzone d’amore di Luigi Tenco.

“Mi sono innamorato di te” fu incisa nel 1964. Ornella Vanoni, tra le primissime a reinterpretarla, ne presentò una versione al femminile nell’immediato 1969.

Giusy Ferreri ft Andy dei Bluevertigo – Io vivrò senza te di Lucio Battisti

Anche Giusy Ferreri opta per Lucio Battisti, con un successo del 1968. La canzone era già conosciuta perché pubblicata in un 45 giri del gruppo inglese dei Rokes alle cui registrazioni aveva partecipato lo stesso cantautore italiano. Ad accompagnare Giusy Ferreri sarà Andy, musicista dei Buevertigo.

Irama ft Gianluca Grignani – La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani

Primo estratto dell’album “Destinazione paradiso” del 1995, il successo di Grignani fu presentato in versione ridotta a Sanremo Giovani dell'autunno 1994 consentendo all’autore di "qualificarsi" per l’edizione successiva. Il brano ora verrà replicato sull’Ariston da Grignani con Irama, big in gara.