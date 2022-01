Guns N'Roses con ottime notizie nel 2022. La band californiana potrebbe pubblicare nuovo materiale entro l'anno. A dare la conferma è stato Slash a margine di un'intervista al magazine Classic Rock. Il chitarrista ha confermato che c'è del materiale nuovo che potrà essere pubblicato ed è apparso contento per il modo in cui stanno andando avanti i lavori di registrazione. Senza dare troppi dettagli il musicista ha poi parlato della reunion della band e ha sottolineato la speciale chimica venuta a crearsi con gli altri membri della band.

I progetti futuri dei Guns N'Roses

Nuovo materiale per i Guns N'Roses. Come confermato pochi giorni fa dallo stesso Slash, la storica rock band potrebbe pubblicare nuove canzoni entro l'anno. Il musicista è sembrato molto contento per il lavoro in studio ed ha aggiunto che forse pubblicheranno una serie di singoli prima di far uscire l'album. Ancora sicuramente è tutto da decidere, e finora non sono state rivelate tempistiche decisive. Con molta probabilità le sessioni di registrazioni ancora non si sono concluse.

Per quanto riguarda i Concerti e Music Festival la band si lascia alle spalle, fatta eccezione per la pandemia di coronavirus, ottime annate. Il Not in This Lifetime Tour infatti è stata una tournée di grande successo che ha toccato tutti i paesi del mondo.

Secondo una speciale classifica poi è diventato anche il terzo tour più redditizio di sempre.

L'ultimo tour della band

L'ultimo tour è stato uno dei più impegnativi per i Guns N'Roses. Il Not in This Lifetime Tour infatti è andato avanti per tre anni, con date in tutto il mondo. Hanno tenuto concerti in Sudamerica, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Thailandia, Dubai, e poi il Vecchio Continente (con due date anche in Italia tra il 2017 e il 2018).

Dopo le date si sono spostate in Asia, Sudafrica, Messico e Stati Uniti. E poi di nuovo anche Europa fino al novembre del 2019.Quello che si sono messi alle spalle è il terzo tour più redditizio di tutto i tempi, dietro a quello di Ed Sheeran del 2017-2019, e al 360 Tour degli U2 di alcuni anni fa. Per quanto riguarda invece i prossimi concerti invece dal mese di giugno partirà il nuovo tour europeo, e ci sarà anche una data allo Stadio San Siro di Milano il prossimo 10 luglio.

Dopo li attenderanno un'altra serie di concerti prima negli Stati Uniti e poi in Australia e Nuova Zelanda alla fine del 2022. Ovviamente non bisogna dimenticare come la pandemia resti un'incognita molto forte per i concerti futuri.

Le parole di Slash

"In prospettiva abbiamo un nuovo album", con queste parole Slash fa sapere i prossimi progetti dei Guns N'Roses. Dopo i singoli pubblicati nel 2021, materiale perlopiù scartato dalle passate registrazioni della band, ora la band sembra al lavoro su nuovo materiale in studio. Restano da capire le tempistiche, anche se probabilmente il 2022 sarà l'anno in cui vedranno la luce. "Mentre stiamo parlando c'è del nuovo materiale dei Guns che sta per uscire, e continueremo probabilmente a pubblicare canzoni fino a quanto l'intero album non verrà terminato.

E dopo lo pubblicheremo in modo più solido".

"È fantastico", ha aggiunto poi li chitarrista a proposito dei lavori di registrazione. "Mi piace lavorare su queste cose e nel farlo mi sto divertendo molto". Poi ha toccato il tema della reunion della band, dopo anni di progetti solisti, e ha confermato come inizialmente avrebbe dovuto durare pochi giorni: "Sarebbe dovuta durare un paio di concerti al massimo... ma appena siam tornati sul palco io, Axl e Duff abbiamo ritrovato la chimica che ha dato vita ai Guns N'Roses e abbiamo quindi proseguito".