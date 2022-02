Quella di mercoledì 2 febbraio è stata una seconda serata di esibizioni di altissimo livello, per la 72ª edizione del Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston sono andate in scena le performance di 13 artisti, tra nuove proposte e capisaldi della canzone italiana.

Dopo aver avuto modo di ascoltare tutti i partecipanti alla gara e dopo la prima classifica completa (decisa dalla sala stampa), i bookmakers hanno aggiornato le quote sui possibili verdetti della serata finale di sabato 5 febbraio.

Elisa contro Mahmood-Blanco: è testa a testa

Come ampiamente pronosticato alla vigilia, è Elisa la vera antagonista di Mahmood e Blanco per la vittoria finale. Prima dell’inizio della kermesse, e fino a ieri, la cantante era quotata a 4.50 mentre ora, a seguito dell’eccezionale performance con la sua “O forse sei tu”, è scesa a 2.50 (come per Sisal), accorciando le distanze sul 2 di Mahmood-Blanco. Come per il duo citato, anche per Elisa si prospetta la chance di un’eventuale doppietta, con vittoria del Festival e Premio della critica. Per quest’ultimo, la quotazione è scesa a 4.50 (identica valutazione per Sisal) contro il 7.50 del giorno precedente, dietro solamente al 2.25 di Giovanni Truppi, il quale resta ancora il favorito per un riconoscimento molto ambito tra i partecipanti in gara.

Nel complesso, comunque, Mahmood e Blanco risultano ancora favoriti, quantomeno per un piazzamento più in alto in classifica rispetto alla diretta concorrente Elisa, con una quota di 1.55 contro il 2.25 della cantante friulana. Questo nonostante la classifica generale premi dopo i primi due giorni di gara la cantante tornata dopo 20 anni a Sanremo, prima davanti al duo e a La Rappresentante di Lista, sul gradino più basso del podio al momento.

Battaglia nelle retrovie: chi sarà il fanalino di coda?

Se, per il trionfo finale, potrebbe essere una questione riservata a due contendenti, molto più complicato sarà cercare di indovinare l’identità dell’ultimo classificato. Al momento, in testa ai pronostici ci sono Ana Mena (venticinquesima dopo la prima due giorni di gara) a 2.25 e, con la medesima quota, Tananai (a 2, invece, per Sisal), il quale pare quindi non aver convinto con la sua esibizione, proprio come la cantante spagnola la sera precedente.

Seguono Yuman, a 4.50, poi Giusy Ferreri, Iva Zanicchi (ventesima in generale nonostante la standing ovation riservatole dall'Ariston) e Le Vibrazioni, tutti a quota 7.50. Più difficile ipotizzare qualche altro nome, almeno in ottica ultimo posto. Ma la kermesse non è ancora giunta nemmeno a metà (questa sera ci sarà la terza delle cinque giornate): ci sono ancora tempi e modi per ribaltare la situazione iniziale e cambiare gerarchie che al momento paiono scritte.