Questa sera, martedì 1° febbraio, su Rai 1 inizia la 72^ edizione del Festival di Sanremo.

La sua messa in onda è prevista ogni sera fino a sabato 5 febbraio presso il teatro Ariston con la conduzione e direzione artistica, per la terza volta consecutiva, di Amadeus.

Il conduttore sarà accompagnato nel corso delle varie serate da cinque co-presentatrici: Ornella Muti, Lorella Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e infine Sabrina Ferilli.

Gli ospiti d'eccezione

Tra gli ospiti d'eccezione della kermesse ci sarà il gruppo dei Maneskin, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Zitti e buoni", successivamente vincitrice anche dalle 65^ edizione del concorso canoro: "Eurovision Song Contest".

Gli altri ospiti nel corso delle varie serate saranno: Checco Zalone, Fiorello, Cesare Cremonini, Nino Frassica, Anna Valle, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Luca Argentero, Raoul Bova, Lino Guanciale e infine Gaia Girace con Margherita Mazzucco.

I cantanti ammessi in gara

In questa 72^ edizione non è prevista la distinzione tra giovani artisti e cantanti big. Tutti i cantanti ammessi in gara quindi parteciperanno indistintamente alla gara finale per essere proclamati i vincitori di questa edizione.

Il numero totale dei cantanti ammessi in gara è 25, fra cui tre nuove proposte decretate a dicembre (ossia Yuman, Tananai e Matteo Romano).

Gli artisti in gara sono: Emma Marrone, Irama, Sangiovanni ed Aka 7even.

Inoltre ci saranno: Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Elisa, Le Vibrazioni, Donatella Rettore e Dittonella Piaga, Giusy Ferreri e Noemi. In gara ci sono pure: Fabrizio Moro, Michele Bravi, Mahmood e Blanco, Rkomi, Ana Mena, La rappresentante di Lista, Achille Lauro, Giovanni Truppi, D'Argen D'Amico ed Highsnob e Hu.

Ci sarà il pubblico in sala

Quest'anno le regole per la presenza del pubblico in sala sono completamente differenti rispetto a quelle dello scorso anno, quando la presenza del pubblico non era ammessa a causa della pandemia, il teatro Ariston infatti era off-limits al pubblico.

Quest'anno invece i biglietti per partecipare come pubblico sono stati messi regolarmente in vendita per tutti coloro che possiedono il "Super Green Pass", il pubblico è inoltre tenuto a indossare la mascherina Ffp2 durante tutta la serata.

Gli orari della messa in onda

Tutte e cinque le serate in programma saranno precedute dall'anteprima in onda dalle 20:30 alle 20:45, mentre l'inizio di ogni serata del Festival di Sanremo è previsto per le 20:50.

La durata di ogni serata è variabile, la chiusura è prevista intorno all'1:20, a differenza della serata finale, quando la chiusura è prevista per le ore 2.