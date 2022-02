L'attore campano Vincenzo Salemme a partire da mercoledì 23 febbraio è approdato al Teatro Diana di Napoli, sito in Via Luca Giordano, 64 con la sua nuova e divertente commedia dal titolo “Napoletano? E famme ‘na pizza!”.

Essa è tratta dall'omonimo libro del comico partenopeo che è stato pubblicato nel 2020. Il commediografo porta in scena una pièce che gioca con i cliché e i luoghi comuni.

Lo spettacolo sarà in scena a Napoli fino a domenica 20 marzo.

La commedia di Salemme tratta in chiave ironica la questione degli stereotipi sui napoletani

Vincenzo Salemme all'inizio della commedia spiega al pubblico in sala che il titolo dello spettacolo teatrale fa riferimento a una battuta di una sua vecchia commedia di successo: "E fuori nevica".

Infatti, in quest'ultima, uno dei personaggi chiedeva al fratello di dimostrare di essere napoletano facendogli una pizza.

Poi l'attore originario di Bacoli ha continuato dicendo: "Eh sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè". E via così per tutto lo spettacolo a raccontare i vari stereotipi di cui spesso è vittima la città di Napoli e i napoletani. L'attore ha voluto specificare che tutti questi stereotipi non fanno che rendere - a chi ne è vittima - la vita come una specie gabbia da cui è difficile liberarsi.

Proprio per questo motivo, Salemme attraverso questo suo nuovo spettacolo teatrale cerca di far capire, in chiave ironica, che si può essere napoletani autentici pur non appartenendo a tutti questi stereotipi.

Lo spettacolo di Vincenzo Salemme sarà replicato pure a Bari e Roma

Entrando nello specifico della trama dello spettacolo "Napoletano? E famme ‘na pizza!" (che sarà in scena al teatro Diana fino al 20 marzo), quando il sipario si apre, il palcoscenico viene presentato mediante un terrazzo, dove ci sono due porte e sopra ad esse vi sono i titoli di due delle sue commedie: "Una festa esagerata" e "Con tutto il cuore".

Questo nuovo spettacolo, come affermato dal commediografo stesso, egli riprende entrambe le sue due commedie di successo in alcune scene. A tutto questo Salemme ha poi aggiunto dei monologhi sugli stereotipi sulla napoletanità e di come sia difficile avervi a che fare.

Dopo Napoli le prossime tappe dello spettacolo saranno Bari (dal 25 al 27 marzo, presso il Teatro Team) e Roma (dal 29 marzo al 25 aprile, presso il Teatro Olimpico).