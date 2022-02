Blue exorcist è un shonen manga di Kazue Kato, pubblicato per la prima volta nel 2009 ed ancora in corso. Lo scorso 20 gennaio la Panini Comics ha rilasciato, dopo una lunga attesa, il volume 27. Il manga è al momento in pausa, dato che la mangaka si sta occupando di un altro progetto che doveva finire inizialmente ad aprile (una serie horror intitolata Strange Tales From The Handy Shop Karaukaya) e che adesso si prospetta la fine per maggio.

La pausa era già stata annunciata l'estate scorsa da un numero estivo della rivista Jump Square di Shueisha's (rivista dedicata alla serializzazione degli shonen e dove viene pubblicata la serie) e un paio di settimane fa, la stessa rivista, ha annunciato il prolungamento di questa pausa.

Blue Exorcist dovrebbe, quindi, riprendere la sua serializzazione sulla rivista Jump Square per giugno, tuttavia ci potrebbero essere altri cambiamenti. Non sarebbe, infatti, la prima volta che queste pause vengono prolungate più volte.

Breve riepilogo

Il manga ha avuto due stagioni anime. La prima stagione, sebbene sia molto fedele al manga, ha una seconda parte che è del tutto originale. La seconda stagione con l'arco Kyoto Fujo O-hen riprende infatti le vicende del quindicesimo episodio della prima stagione e continua seguendo la storia del manga. Oltre all'Anime, Blue Exorcist ha avuto anche un oav e un film.

La storia parla di due gemelli figli di Satana e una madre umana. Rin, uno dei due fratelli, riacquista i poteri (che gli erano stati rimossi alla nascita) dopo la morte del padre adottivo.

Assistendo alla morte del padre, egli giura di diventare l’esorcista più potente del mondo (il Paladino) per poter sconfiggere Satana, colui che ha ucciso il padre e distrutto la sua casa. Solo nel momento in cui mette piede all’accademia degli esorcisti, viene a conoscenza del fatto che suo fratello Yukio è già un’esorcista e che era stato loro padre ad insegnargli il tutto per proteggere Rin.

Uno sguardo al volume 27

Rin e Yukio non potrebbero essere più diversi: Il primo socievole con una grande tendenza per i guai e il secondo più taciturno e introverso, molto dedito al lavoro. Il volume 27 si concentra molto su Yukio. Durante il confronto iniziato a fine volume 26, i due fratelli riescono finalmente a superare molte delle loro tensioni.

Yukio riesce finalmente a dire tutto ciò che aveva tenuto dentro per anni. Tra le sue parole si può notare una richiesta di aiuto fatta però con violenza verbale e fisica. I due gemelli finiscono per abbassare le armi e scontrarsi in un tipico ‘prendersi a pugni’ di fratelli che non hanno minimamente il loro destino, che non hanno origini demoniache, fratelli normali. Volano accuse, parole, pugni e calci. Ma il tutto si ferma quando i due riescono ad andare oltre le loro divergenze e iniziano a capire quanto siano simili. Entrambi hanno il desiderio di proteggere le persone che amano, entrambi vogliono proteggere il loro pianeta ma soprattutto entrambi vogliono sconfiggere Satana. Yukio riesce finalmente a capire che l’unica persona che deve perdonare è se stesso e che non deve portarsi il peso del mondo sulle sue spalle.

Riesce finalmente a capire che è circondato da amici e da un fratello che morirebbe letteralmente per lui.

Il pubblico di Blue Exorcist è diviso sull’opinione di Yukio: c'è chi pensa sia un ottimo personaggio e ottimo fratello e chi il contrario, ma entrambe le parti saranno sicuramente d’accordo nel dire che il volume 27 ha segnato una svolta sulla relazione tra i due fratelli. Oltre a quello, questo volume ha portato molte altre sorprese. Satana è riuscito a tornare e sebbene il finale di questo volume sembra prospettare la fine della serie, la nota lasciata alla fine del manga dall'autrice fa ben sperare su ancora una lunga serializzazione.