Rachel Zegler è stata ufficialmente invitata alla cerimonia degli Oscar, organizzata dall'Academy per questa domenica 27 marzo 2022: l'annuncio è arrivato dopo la polemica che si era scatenata in rete alcuni giorni fa circa l'assenza inizialmente prevista dell'attrice dalla premiazione.

L'attrice infatti sarà una delle "presenter" della serata (ossia fra chi consegna i premi ai vincitori) e tramite un post su Twitter, ha così commentato: "Il team fantastico di Disney e i produttori di Biancaneve hanno portato un po' di magia nella vita reale e sono contenta di poter celebrare la mia famiglia di West Side Story agli Oscar".

L'interprete di Maria nel musical di Steven Spielberg, è infatti attualmente impegnata con le riprese del nuovo riadattamento cinematografico di Biancaneve, e la produzione ha dovuto interrompere le riprese nel Regno Unito per permetterle di volare a Los Angeles e presenziare all'evento. "Sono così felice di aprire quella busta lucida, non potrei essere più grata a coloro che hanno contribuito a renderlo possibile", ha affermato l'attrice.

L'esclusione iniziale di Rachel Zegler agli Oscar 2022

Nei giorni scorsi Rachel Zegler, protagonista del film West Side Story che ha ricevuto sette nomination agli Oscar, aveva risposto a un commento di un fan su Instagram che le scriveva di essere curioso di sapere cosa avrebbe indossato durante la cerimonia.

La risposta di Zegler non si era fatta attendere: "Non sono stata invitata, quindi tuta e la flanella del mio fidanzato. Sono delusa ma anche orgogliosa, ci ho provato, ma sembra che non succederà. Farò il tifo per West Side Story dal mio divano e sarò orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto senza sosta in questi ultimi tre anni".

Immediata era arrivata la reazione di migliaia fan, i quali si erano scagliati subito contro questa decisione. A prendere le parti di Zegler era stato anche Russ Tambylin che, nel 1961 aveva preso parte al primo West Side Story e adesso è uno dei membri votanti dell'Academy. Su Twitter infatti ha commentato così l'episodio: "Come membro votante e primo Riff del musical del 1961, è vostro dovere trovare un posto a Rachel Zegler agli Oscar, che è stato candidato universalmente.

Quando si dice che conta la rappresentazione, si intende questo".

Sembrerebbe però che non fosse stato l'ente organizzatore degli Oscar a non invitarla, ma che la responsabilità della distribuzione dei biglietti sia della casa di produzione, in questo caso la 20th Century Studios che, non avendo l'attrice ottenuto candidature, non glielo avrebbe assegnato. Secondo alcuni media statunitensi invece, il mancato invito sarebbe dovuto alla partecipazione precedente dell'attrice ai BAFTA e ai Critics Choice, ed essendo attualmente impegnata in Inghilterra con le riprese di Biancaneve, sarebbe stato difficile per la produzione permetterle di essere presente a Los Angeles durante la Notte degli Oscar.

L'Academy corre ai ripari: anche Zegler fra i 'presenter'

Qualsiasi fosse il motivo, comunque l'Academy è subito corsa ai ripari invitando l'attrice a fare da "presenter" durante la serata, ossia fra i soggetti che consegneranno i premi ai vincitori.

Secondo quanto annunciato ufficialmente, oltre a Rachel Zegler, fra le ultime aggiunte ai "presenter" che saliranno sul palco ci sono anche le tenniste Serena e Venus Williams, la cui storia è raccontata in un altro candidato per il miglior film, King Richard, ma anche Jake Gyllenhaal, Jason Momoa, Josh Brolin e Jacob Elordi.