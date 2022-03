Fino a domenica 3 aprile al Teatro Brancaccio di Roma va in scena “Tutti parlano di Jamie”, per la regia di Piero Di Blasio, versione italiana del musical campione d'incassi a Londra “Everybody's Talking About Jamie”, musical ispirato alla vera storia di Jamie Campbell che a 16 anni aveva un solo obiettivo: diventare una drag queen.

Il protagonista è Giancarlo Commare, che interpreta il sedicenne Jamie New alle prese con il suo sogno di diventare una drag queen.

Tra gli altri personaggi del musical ci sono Margaret, la madre di Jamie, interpretata da Barbara Cola, Hugo (alias la drag queen Loco Chanelle), un personaggio chiave nel viaggio di Jamie, interpretato da Franco Mannella e Pritti, la miglior amica di Jamie, interpretata da Benedetta Boschi.

Giancarlo Commare è Jamie New

Da Skam Italia a Maschile Singolare passando per il Paradiso delle Signore, Giancarlo Commare, prossimamente sul piccolo schermo con un film che narra la storia del nuotatore Manuel Bortuzzo, conquista ogni fascia d’età e la platea del Teatro Brancaccio ne è la prova.

È tra gli attori rivelazione degli ultimi anni sia sul piccolo che sul grande schermo; il teatro, però, è un’Arte diversa, il contatto diretto con il pubblico rende tutto più complicato. Giancarlo Commare dimostra di saper occupare il palco scena dopo scena non solo con le sue doti di interpretazione, ma arricchendo la performance cantando e ballando, dando importanza alle le movenze e agli atteggiamenti del suo personaggio.

Sia nelle performance corali, che in quelle in duetto, senza dimenticare quelle individuali, la sua voce è in grado di comunicare lo stato d’animo del suo personaggio e di farlo vivere anche agli spettatori.

La peculiarità di questo spettacolo è la cura di ogni dettaglio: ogni performance canora o attoriale, infatti, è arricchita dai giochi di luce, mai casuali e dalle coreografie di Laccio che evidenziano un largo spettro di emozioni, dal pathos alla commozione, passando per il divertimento.

La trama

La rivoluzione gentile di Jamie New inizia da un paio di tacchi rossi, regalati da sua madre in occasione del suo sedicesimo compleanno, che diventano il simbolo del viaggio personale d’accettazione e amor proprio che il protagonista affronta.

Lo spettacolo si apre con Jamie a scuola, seduto in disparte rispetto al resto della sua classe, perso in un mondo tutto suo mentre la sua insegnante Miss Hedge, interpretata da Lisa Angelillo, consegna i risultati di un test orientativo su quale potrà essere il loro lavoro futuro ed è dal risultato del test che gli spettatori vengono trascinati nel favoloso mondo di Jamie.

Un mondo fatto sì di tenacia e divertimento, ma anche di tristezza, di prese in giro e di un padre assente che lo rinnega. Jamie è deciso ad andare al ballo della scuola vestito da donna ed è proprio mentre è alla ricerca dell'abito perfetto che conosce Hugo. Sarà lui a introdurlo nel mondo delle drag dandogli l'opportunità di esibirsi in un locale per la prima volta.

La performance di Commare è talmente convincente da innalzare il livello di empatia del pubblico con Jamie arrivando a fine spettacolo a considerare Jamie come se fosse il proprio amico, il proprio figlio, il proprio alunno. E quei tacchi rossi sono portati da Giancarlo Commare con una sicurezza e una sensualità fuori dal comune.

'Tutti Parlano di Jamie' al Teatro Brancaccio fino al 3 aprile

"Fuori dall'ombra sei tu la luce" così recita la canzone chiave dello spettacolo.

"Tutti parlano di Jamie" è un musical che arricchisce il bagaglio personale di chi va a vederlo, donandogli la voglia di trovare il coraggio di scoprirsi per ciò che si è davvero, tra le mille copie che la società impone di essere. È insomma un musical di speranza, di lotta e di coraggio.