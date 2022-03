Phil Collins dice basta: dopo una straordinaria carriera costellata di grandi successi, l'ex batterista e frontman dei Genesis ha dovuto dichiarare il suo abbandono delle scene musicali. L'annuncio è stato fatto dallo stesso sabato scorso, 27 marzo, durante la reunion dei Genesis a Londra, presso la 02 Arena.

I motivi sono legati, principalmente, ai suoi problemi di salute, aggravatisi nel tempo. "Ho otto viti nella schiena, l'intervento mi ha lasciato il piede insensibile", ha dichiarato Collins. "Ora dovremo trovarci un nuovo lavoro", ha poi detto scherzando.

Un grande artista

Phil Collins, classe 1951, ha alle spalle un percorso musicale molto prestigioso. Nato a Chiswick, quartiere sudoccidentale di Londra, fin dalla tenera età mostra una notevole inclinazione verso la musica, quando gli zii gli regalarono una batteria giocattolo per Natale.

Dopo una serie di esperienze, tra cui teatrali e da modello, nel 1970 entra a far parte dei Genesis, band con la quale segnerà l'affermarsi di grandi successi e dove, nel 1975, sostituirà la voce di Peter Gabriel.

Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, Collins dà inizio alla propria carriera da solista. L'album Face Value vede la luce nel 1981, preceduto dal singolo "In The Air Tonight". Il brano e l'album ottengono un successo ben al di sopra delle aspettative, raggiungendo le parti alte delle classifiche praticamente di tutto il mondo, risultato fino ad allora mai ottenuto nemmeno dai Genesis.

In seguito a ciò, il suo successo avrà un crescendo, con brani quali "Against All Odds", "Sussudio", "Another Day In Paradise" e "One More Night".

Dopo una pausa durata cinque anni, nel 1991 si riunisce con i Genesis per incidere l'album "We Can't Dance", l'ultimo in collaborazione con Collins.

Il lento declino fisico

Dopo 14 anni di assenza, Phil Collins si è ripresentato sul palcoscenico in occasione della reunion dei Genesis - con il tastierista Tony Banks e il chitarrista-bassista Mike Rutherford - mostrandosi particolarmente debole e affaticato, al punto da doversi esibire da seduto.

Il suo declino fisico è stato lento, ma inesorabile. I primi problemi di salute risalgono al lontano 2009, quando la posizione adottata per suonare la batteria gli causò uno schiacciamento delle vertebre; successivi interventi chirurgici non risolvettero la situazione ma, anzi, gli causarono una lesione dei nervi. A questo vanno aggiunti ulteriori difficoltà legati al diabete e gli strascichi dovuti ad una colpo in testa causato da una caduta nel 2017.

L'anno scorso, i Genesis avevano annunciato che sarebbero tornati, dopo 14 anni di assenza, con il tour "The Last Domino?"; tuttavia, a causa del Covid, Collins era stato costretto a cancellare numerose date.