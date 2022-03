Nella serata statunitense del 27 marzo si è svolta la 94^ edizione degli Academy Awards a Los Angeles, al Dolby Theatre, e come ogni anno le emozioni sono state tante, non solo per le premiazioni, ma anche per i toccanti discorsi fatti dalle star.

I protagonisti della serata

In questa edizione è stato protagonista in particolare attore Will Smith, vincitore del premio come miglior attore, ma salito alla ribalta delle cronache in particolare per il suo schiaffo rivolto al comico Chris Rock, autore di una spiacevole battuta nei confronti della moglie di Smith.

Vince Ariana DeBose, prima donna lesbica di colore ad aver ottenuto la statuetta, per la miglior attrice non protagonista, che ha spronato, con il suo discorso, il suo pubblico a non arrendersi dinanzi alle difficoltà. Jessica Chastain, vincitrice del premio per la miglior attrice protagonista, è riuscita ad emozionare con le sue toccanti parole sul tema del suicidio.

L'Italia quest' anno non ha potuto festeggiare alcuna vittoria, Paolo Sorrentino con il suo film "E' stata la mano di Dio" ha ceduto il passo al film giapponese "Drive my car". Neanche il cartone animato "Luca" ha riscosso alcun premio, è stato infatti superato dal più recente "Encanto".

Relativamente alla guerra in Ucraina è stato effettuato un minuto di silenzio, senza però che venisse fatto alcun riferimento esplicito da parte dei presenti, ad eccezione di Francis Ford Coppola, salito sul palco con Robert De Niro e Al Pacino, per celebrare i 50 anni de ''Il padrino'': il regista ha detto: “Viva l’Ucraina”, ottenendo un applauso.

I vincitori dei premi Oscar 2022

Per la categoria miglior film si è aggiudicato l'Oscar: ''I segni del cuore-Coda'', per la miglior regia ha vinto Jane Campion per ''Il potere del cane'', nella categoria miglior attore e attrice protagonista si sono imposti rispettivamente Will Smith per ''Una famiglia vincente-King Richard'' e Jessica Chastain per ''Gli occhi di Tammy Faye''.

Nella categoria migliore attore e attrice non protagonista ad aggiudicarsi il premio sono stati: Troy Kotsur per ''I segni del cuore- Coda'' e Ariana DeBose in ''West Side Story''.

Per la miglior sceneggiatura: ''Belfast'', mentre per la miglior sceneggiatura non originale: ''Coda''.

Il film ''Dune'' ha raggiunto il record di statuette di questa edizione (sei), ottenendo quella per miglior montaggio, miglior scenografia, miglior fotografia, miglior effetti visivi, miglior sonoro e miglior colonna sonora originale.

Il premio per il miglior film internazionale è andato a ''Drive my car'', per il miglior film d'animazione a ''Encanto'', per i miglior costumi a ''Cruella'', per il miglior trucco e acconciatura a ''Gli occhi di Tammy Faye'', per la miglior canzone originale a ''No time to die'', per il miglior documentario a ''Summer of Soul'', per il miglior cortometraggio documentario a ''The queen of basketball'' e per il miglior cortometraggio a ''the long goodbye''. Infine il premio al miglior cortometraggio d'azione è andato a ''The Windshield Wiper'.