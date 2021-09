Phil Collins ha problemi di salute. Lo storico musicista dei Genesis ha concesso un'intervista alla BBC e ha parlato del suo stato di salute. A causa di problemi ai nervi, di cui soffre da oltre una decina d'anni, il batterista e cantante fa molta fatica a suonare la batteria. Per questo motivo, sarà sostituito dal figlio e si limiterà a cantare in vista del tour imminente che inizierà tra pochi giorni e che toccherà Gran Bretagna e Stati Uniti.

I problemi di salute di Phil Collins

Nel corso di una recente intervista rilasciata a BBC Breakfast, Phil Collins ha parlato del suo stato di salute.

Il musicista, batterista e voce di un gruppo tra i più importanti del progressive rock come i Genesis, è affetto dal 2007 da una lesione spinale che ha danneggiato le vertebre. Per questo motivo ha subito due interventi chirurgici alla schiena nel 2009 e nel 2015 e per questo motivo si esibirà da seduto in occasione della prossima tournée.

Come spiega lo stesso Collins, fa molta fatica a suonare la batteria, e si limiterà soltanto a cantare. Si sente frustrato perché vorrebbe suonare insieme al figlio, ma non può a causa delle sue condizioni di salute. Ammette che gli piacerebbe tornare a stare dietro le pelli per suonare la batteria, ma allo stato attuale fa molta fatica persino a tenere in mano una bacchetta.

Il prossimo tour dei Genesis

Il prossimo tour dei Genesis inizierà il prossimo mese, dopo i rinvii e gli stop a causa della pandemia di coronavirus. Con lui sul palco ci sarà il figlio Nicholas, che suonerà la batteria al posto del padre, e i compagni di band Mike Rutherford e Tony Banks. Insieme, la band non suona dal 2007 in occasione della tournée in occasione del quarantennale della band.

Il tour, salvo impedimenti dell'ultimo minuto, partirà da Birmingham il prossimo 20 settembre e andrà avanti per il Regno Unito fino ad ottobre, senza toccare il nostro Paese. Poco dopo la band sarà impegnata da novembre nel tour statunitense, che toccherà tra Concerti e Music Festival alcune tra le città più importanti degli Usa fino alla metà di dicembre.

Le parole di Phil Collins

Non essendo in grado di suonare la batteria, Phil Collins ha spiegato nel corso dell'intervista che al suo posto ci sarà il figlio nei panni di batterista:: "Quando vuole, suona un po' come me", ha spiegato il musicista 70enne. "Sono una delle sue tante influenze, essendo suo padre. Suona come me ed ha un po' il mio stesso atteggiamento, quindi si tratta di un buon inizio".

Riguardo al suo stato di salute, invece, ha detto: "Fisicamente sono un po' usurato, cosa che è molto frustrante perché mi piacerebbe suonare insieme a mio figlio". E alla domanda se è ancora in grado di suonare, Collins ha risposto con amarezza: "No...mi piacerebbe molto ma, voglio dire, riesco appena a tenere una bacchetta con questa mano...quindi ci sono un po' di impedimenti fisici."