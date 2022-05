J-Ax e Fedez hanno fatto pace, rendendo i loro fan estremamente felici. Erano anni che aspettavano un ricongiungimento tra i due rapper e ora sono stati i diretti interessati ad annunciare di aver messo da parte i rancori e di aver deciso di ricostruire il loro rapporto. Dopo quattro anni di silenzio J-Ax e Fedez si sono mostrati di nuovo insieme sui social, annunciando anche di avere un progetto molto importante in comune. Un annuncio inaspettato, che ha fatto impazzire i fan.

Fedez e J-Ax di nuovo insieme: 'Per mettere da parte l'orgoglio ci vuole coraggio'

Il nuovo post Instagram condiviso da J-Ax e Fedez ha reso felici tutti i loro fan. I due rapper hanno annunciato pubblicamente di aver deciso di mettere da parte tutti i motivi che li hanno portati a litigare, per fare finalmente pace. Erano quattro anni che i fan aspettavano questa notizia, che finalmente è arrivata. "Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima" hanno scritto su Instagram, condividendo alcune foto che li ritraggono insieme. Hanno spiegato di aver capito che è molto facile mettere da parte le persone, mentre "per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio".

Loro lo hanno avuto e hanno fatto questo importante passo per la loro amicizia. I due hanno deciso di mettere da parte tutto, comprese le loro differenze, pensando solo ai momenti belli che hanno trascorso insieme e ritrovare la serenità.

Pace fatta tra i rapper: un nuovo progetto insieme

I due rapper hanno fatto pace dopo tanti anni di silenzio e incomprensioni.

J-Ax ha raccontato di aver incontrato Fedez proprio il giorno in cui il cantante ha scoperto di avere un tumore al pancreas, dopo che qualche giorno prima si erano sentiti al telefono per la prima volta dopo tutti questi anni di distanza. Il rapper ha sottolineato che per il momento non faranno una canzone insieme, ma che sono pronti per portare avanti un importante progetto insieme, per la loro città (Milano, ndr) e anche per fare del bene agli altri.

Ha aggiunto che nei prossimi giorni entreranno nei dettagli (in merito ci sarà una conferenza stampa a Palazzo Reale, Milano, lunedì 23 maggio). Un modo per tornare a condividere qualcosa insieme, come hanno fatto qualche anno fa, quando erano ancora amici e avevano avuto un successo incredibile con il loro "Comunisti col Rolex".

I motivi della lite

I motivi della lite tra Fedez, J-Ax e anche Fabio Rovazzi sono sempre rimasti un po' nel mistero, nonostante le tante voci circolate nel corso degli anni. Il marito di Chiara Ferragni aveva dato la sua versione, spiegando che mentre era a Los Angeles con la moglie incinta, aveva scoperto che un collaboratore stava aprendo una società concorrente alla sua.

Secondo quanto raccontato dal rapper, il suo migliore amico Fabio Rovazzi aveva deciso di seguire questo collaboratore. Per Fedez è stato un vero tradimento, che si è aggravato quando J-Ax ha negato di sapere tutto per non perdere la loro data di un concerto a San Siro. Rovazzi ha spiegato più volte che Fedez ha un carattere molto difficile e che non si fida delle persone, mente J-Ax ha preferito non parlare di questo argomento.