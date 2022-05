L'attore Forest Whitaker è stato intervistato al Festival di Cannes, dove riceverà la Palma d'Oro onoraria, e ne ha approfittato per parlare di "Megalopolis", nuovo film di Francis Ford Coppola.

Whitaker avrà un ruolo importante nella pellicola, le cui riprese inizieranno ad agosto 2021.

Megalopolis: una storia epica

Si parla ormai da diversi anni del nuovo, attesissimo film di Francis Ford Coppola, la cui ultima fatica cinematografica risale al 2016 con "Distant Vision".

Secondo il regista di Detroit "Megalopolis" sarà una storia epica sull'ambizione politica e gli interessi conflittuali all'interno di una megalopoli, sullo stile dell'antica Roma o della moderna New York, e il destino stesso della città preoccupa coloro che la abitano, apparentemente incapaci di risolvere i conflitti interni.

Il cast a disposizione di Coppola è stellare: Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne e Forest Whitaker sono i principali attori che parteciperanno al film.

Le dichiarazioni di Forest Whitaker

E proprio Forest Whitaker, intervistato durante il Festival di Cannes, ha rivelato nuovi dettagli sul film e sulla sua collaborazione con Francis Ford Coppola.

"Mi piace Coppola, e mi piace la sceneggiatura del film" ha dichiarato l'attore. "La storia riguarda la città, le strutture di potere al suo interno e le lotte per arrivare al potere."

Inizialmente le riprese erano fissate per la fine di quest'anno, ma con grande stupore e piacere dei fan del regista sono state anticipate ad agosto 2021.

Proprio in vista dell'inizio delle riprese Whitaker ha dichiarato che il cast si sta riunendo, ed è entusiasta di lavorare con Francis Ford Coppola: "E' un regista straordinario", ha aggiunto con convinzione.

Forest Whitaker e la Palma d'Oro onoraria

Forest Whitaker si trova al Festival di Cannes per un duplice motivo: in veste di produttore del documentario "For the Sake of Peace", di Thomas Sametin e Christophe Castagne, e per ricevere la prestigiosa Palma d'Oro onoraria.

Non è la prima volta che l'attore viene premiato durante il Festival francese: aveva ricevuto il premio come miglior attore grazie alla sua interpretazione in "Bird", di Clint Eastwood.

Proprio ricordando il premio ricevuto nel 1988 Forest Whitaker ricorda di quanto fosse emozionato, 34 anni fa, e di come non si aspettasse assolutamente di poter ricevere un premio.

"Non ero mai stato a un Festival del Cinema, ero con Clint Eastwood. Essere riconosciuto dal pubblico è stato un grande regalo" ricorda l'attore. "La sera prima mio fratello mi disse: dicono che potresti ricevere un premio. Gli risposi: Sei serio?".