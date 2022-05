In vista della fine della 18^ stagione di Grey's Anatomy arriva la voce che in estate inizieranno le riprese per la 19^ stagione del medical drama più amato tra le Serie TV. Le anticipazioni della fine della diciottesima stagione, in uscita da giugno 2022, lasciano intendere l'intenzione di Shonda Rhimes di portare la serie tv verso una conclusione. La possibile uscita dalla serie di Meredith, con il trasferimento in Minnesota, è il primo segnale da non sottovalutare; d'altronde se la protagonista va via, come potrebbe continuare la serie?

A maggio, il presidente di ABC Entertainment aveva chiarito che ci sarebbe stata una continuazione: "Grey's Anatomy è un colosso di ascolti.

I fan amano e hanno amato questa stagione. Il raccontare del Covid-19, ad esempio, è stato fatto in maniera incredibile. La serie TV andrà avanti finché si potrà". Al momento, non è chiaro se la 19^ stagione sarà l'ultima o se il medical drama andrà avanti.

Ellen Pompeo, Meredith nella serie, non lascerà nella 19^ stagione, ha firmato un altro anno con ABC ma, firmare per stagioni singole, lascia comunque pensare che le intenzioni dell'attrice siano di arrivare alla fine. Quest'ultima aveva reso noto i propri tentativi di far concludere la serie TV, cercando di convincere gli autori. La stessa Shonda Rhimes, al contrario, non ha esitato a parlare al riguardo: "Sono molto emozionata perché possiamo continuare a parlare e raccontare le storie di Meredith, di Richard, della Bailey e di tutti i dottori del Grey Sloan.

Senza i nostri fan e il loro sostegno non sarebbe stato possibile andare avanti per così tanto tempo".

Il cast cambierà?

Nel finale della 18^ stagione di Grey's Anatomy, avremo due ritorni: la coppia Jackson e April, amata dai fan, e Addison ex moglie di Derek. Vedendo le ultime puntate della stagione in uscita, le intenzioni di mantenere quest'ultima per diverse puntate sembrano chiare.

Quello che non è confermato, è se resterà nella nuova stagione.

Kim Raver, Camilla Luddington e Kevin McKidd li rivedremo partecipi di nuove avventure nella prossima stagione, sempre che l'autrice non faccia scoppiare qualche incidente. Avevano firmato un contratto pluriennale nel 2020, mentre Ellen Pompeo, James Pickens e Chandra Wilson avevano accordi differenti validi fino a questa primavera, ma pare siano stati trovati nuovi accordi per far continuare tutti e 3 gli attori nel medical drama

Grey's Anatomy 19 in uscita a settembre

Attualmente, l'inizio delle riprese è programmato in piena estate e la serie è prevista in uscita negli Stati Uniti verso l'autunno, tra settembre e ottobre.

In Italia molto probabile che su Disney + inizieranno ad uscire le prime puntate verso la fine di ottobre 2022, anche se non è ancora definito. ABC ha programmato di produrre tra le 24 e 25 puntate a stagione, fatta eccezione per la 17^ che fu stoppata sotto i 20 episodi.