Al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari) si svolgerà la quinta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, l'evento sul mondo della televisione e del Cinema, ideato e diretto da Tiziana Rocca. Tanti gli ospiti presenti alla kermesse, tra cui Can Yaman. L'attore arriverà in Sardegna per presentare la sua biografia, ma anche per ricevere un premio per le attività benefiche della sua associazione Can Yaman for children.

Can Yaman arriva in Sardegna al Forte Village Resort

Dal 9 al 12 giugno andrà in scena al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (Cagliari) la quinta edizione del Filming Italy Sardegna Festival.

Ideato e diretto da Tiziana Rocca, è dedicato al mondo del cinema e della televisione con presentazioni di film e serie tv.

Tantissimi gli ospiti presenti tra cui Can Yaman, che per l'occasione presenterà la sua biografia "Sembra strano anche a me". Come è già successo al Monte-Carlo Film Festival, anche in Sardegna l'attore verrà premiato per le attività benefiche della sua associazione Can Yaman for Children con il Filming Italy Creativity Award. Fino a ora l'associazione ha raccolto più di 1,8 milioni di dollari, che vengono impiegati per progetti che riguardano: il pagamento delle spese mediche per bambini meno abbienti, donazioni a Ong educative e fornitura di acqua e cibo nei Paesi con maggiori difficoltà.

Filming Italy Sardegna Festival: da Il Paradiso delle Signore arriva Roberto Farnersi

Filming Italy Sardegna Festival quest'anno avrà come madrina d'eccezione Donatella Finocchiaro. In totale tra documentari, serie televisive e film verranno presentati più di 60 titoli. Tanti i nomi provenienti dal mondo del cinema e della tv italiano, come quello di Raoul Bova, reduce dal successo di Don Matteo, ma anche Giuseppe Zeno e direttamente da Il Paradiso delle Signore (di cui verrà anche trasmessa la prima puntata della sesta stagione) ci sarà l'interprete di Umberto Guarnieri, ovvero Roberto Farnesi.

Presenti anche Anthony di Bridgerton e Addison di Grey's Anatomy

Spazio anche alle serie tv internazionali. Direttamente da Grey's Anatomy ci sarà Kate Walsh, ovvero l'interprete di Addison Montgomery, mentre per This is us ci sarà Justin Hartley, che presta il volto a Kevin Pearson. Dal fenomeno Bridgerton arriverà Jonathan Bailey, che nella serie interpreta il ruolo di Anthony.

Il festival sarà anche un'occasione di formazione per i tanti studenti delle scuole e dell'università dell'Academy Cinema, i quali potranno partecipare alle masterclass presiedute dai tanti ospiti non solo dal vivo, ma anche attraverso la piattaforma streaming e la partecipazione conferirà loro anche dei crediti formativi.