Tra musica ed occasioni di incontro, il Festival AmbriaJazz 2022 #Armonia con l'appuntamento di Piateda alla Centrale Edison, e con le altre tappe previste in calendario, punta a creare una vera e propria rete di connessione tra luoghi, natura e paesaggi. Come dimostra il fatto che per le location dove si tengono i concerti è stata fatta un'accurata selezione. Tra tradizione e contemporaneità, infatti, il Festival AmbriaJazz 2022 #Armonia propone grandi occasioni di spettacolo.

Il 22 luglio 2022 il Festival AmbriaJazz 2022 farà tappa in Provincia di Sondrio, e precisamente nel Comune di Morbegno con un evento che sarà caratterizzato ad una elevata cifra non solo musicale, ma anche artistica.

A partire dalle ore 21 di venerdì 22/7, infatti, c'è in programma la performance/concerto 'Piano Solo Corpo Solo' Chiostro del complesso monumentale di Sant’Antonio.

Piano Solo Corpo Solo tra suono e movimento, evento in collaborazione con Novara Jazz

Tra suono e movimento, a esibirsi per la performance/concerto Piano Solo Corpo Solo saranno Claudia Caldarano per la danza, e Simone Graziano al piano. Per quello che è un evento che, rientrante nel Festival AmbriaJazz edizione del 2022, è stato organizzato in collaborazione con Novara Jazz. Dall’album Embracing the future, i brani proposti da Simone Graziano per pianoforte a coda saranno suonati dal vivo, durante la performance a Morbegno, con la composizione coreografica di Claudia Caldarano.

Per la tappa di Morbegno, e per tutte le altre che sono in calendario per il 2022 fino al prossimo 31 luglio, il Festival AmbriaJazz non è solo grande musica, ma è anche un evento che punta alla sostenibilità ambientale con tantissime iniziative green.

Dall'uso dei materiali da riciclo all'incentivazione della mobilità sostenibile pedonale e ciclabile per arrivare ai concerti, passando per l'accoglienza attraverso delle strutture ricettive che sono ecosostenibili e che aderiscono a quelli che sono i principi del turismo responsabile.

In più, il Festival AmbriaJazz del 2022 adotta per tutti gli appuntamenti in calendario i pannelli fotovoltaici mobili. E questo al fine di garantire in maniera sostenibile l’approvvigionamento energetico che è necessario per poter proporre al pubblico i concerti. Per il Festival AmbriaJazz 2022 #Armonia, dal 30 giugno al 31 luglio, si avvicina l'appuntamento con il concerto che è programmato a Piateda, comune della Valtellina in provincia di Sondrio.

A Piateda Liberetto III di Lars Danielsson 4T, il 23 luglio alla Centrale Edison

In particolare, il prossimo l'appuntamento di Piateda è fissato per le ore 21 di sabato 23 luglio quando si terrà un concerto davvero da non perdere. Alla Centrale Edison, infatti, è prevista l'esibizione Lars Danielsson. Precisamente, si tratta del 'Liberetto III di Lars Danielsson 4T'. Con il quartetto che, nello specifico, è formato da Lars Danielsson al contrabbasso, violoncello e piano; Magnus Öström alla batteria e percussioni, John Parricelli alla chitarra e Gregory Privat al piano. Quello di Piateda di sabato 23 luglio, alla Centrale Edison, nell'ambito del Festival AmbriaJazz 2022 #Armonia, è un appuntamento di caratura e di levatura internazionale.

In quanto Lars Danielsson è in grado di proporre una musica che riesce ad unire e a fondere il jazz di marca europea con tante altre sonorità e generi musicali. Dal rock alla musica classica, passando per le sonorità scandinave e per quelle africane. Con il 'Liberetto III di Lars Danielsson 4T', il quartetto proporrà al pubblico ben dodici brani che saranno capaci di trasportare l’ascoltatore in un’altra dimensione.