Firestarter, il nuovo film con protagonista Zac Efron, esce al cinema a partire dal 12 maggio. L'horror è tratto da un libro di Stephen King. Si tratta di una pellicola che promette di sorprendere e spaventare il pubblico, proprio come accadde nel 1984 con la prima versione cinematografica del maestro del brivido con protagonista Drew Barrymore.

Firestarter, la trama del nuovo film con Zac Efron

La trama di Firestarter prende avvio quando Andy e sua moglie capiscono che la loro bimba, appena nata, ha degli strani poteri: riesce ad appiccare delle fiammate di fuoco.

Trascorsi alcuni anni i tre si nascondono sotto falsa identità perchè qualcuno li sta cercando ed è pronto a rapirli per studiare i loro misteriosi poteri. La situazione precipita quando la piccola Charlie fa esplodere la porta del bagno della sua scuola. L'evento rischia di attirare proprio le persone che li stanno cercando, così i protagonisti decidono di scappare e nascondersi ancora. La situazione, però, precipita e dopo un ferimento, qualcuno irrompe a casa della famiglia e mette in serio pericolo la loro vita. Da quel momento, ci sarà una caccia all'uomo in cui l'unica speranza per vincere è che Charlie sappia domare i propri poteri.

Firestarter, il nuovo adattamento del romanzo di Stephen King

Firestarter è il nuovo film che vede il ritorno al Cinema dell'ex idolo dei teenager Zac Efron. La pellicola è diretta da Keith Thomas, su una sceneggiatura di Scott Teems, già autore di molti film del genere come Halloween Kills. La produzione del film è Blumhouse che, negli ultimi anni, si sta concentrando molto sul genere horror.

La base da cui parte il film è quello del romanzo di Stephen King. Il romanzo risale al 1980 e, prima di essere pubblicato, è uscito in alcuni periodici.

Stephen King è considerato come uno dei maestri dei romanzi horror e non è la prima volta che un suo romanzo viene adattato sul grande schermo. Tra le sue opere letterarie, diventate poi lavori cinematografici, ci sono Shining, divenuto poi un film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson e che, recentemente, ha avuto un seguito: Doctor Sleep, anch'esso tratto da un romanzo di King.

Inoltre vi sono stati anche Il miglio verde, Il gioco di Gerald e Misery non deve morire.

Firestarter, la recensione del film

Firestarter, come ogni adattamento che si rispetti, prende in prestito l'impalcatura della storia di Stephen King e la riadatta in modo lineare, senza stravolgerne troppo la narrativa e gli elementi cardine. Quello che ne deriva è un film horror godibile che diverte lo spettatore e, soprattutto nella parte finale, quella in cui c'è la resa dei conti, riesce a tenere lo spettatore incollato alla poltrona. Apprezzabile è la fotografia del film, dove spiccano i toni caldi che sembrano proprio ricordare il fuoco che la protagonista Charlie sprigiona con i suoi poteri.

Zac Efron recita nei panni del padre della bambina attorno a cui ruotano le vicende del film. L'attore, infatti, appare in questa nuova veste e pone le basi per permettergli di cimentarsi, anche in futuro, in ruoli più maturi, lasciandosi alle spalle la nomea di cattivo ragazzo di Hollywood.