Decine di eventi per Picasso sono programmati nel 2023 in tutto il mondo per celebrare il pittore spagnolo, nato a Malaga nel 1881 e morto nel 1973. Il cinquantenario anniversario della morte prevede una serie di manifestazioni e mostre, che saranno organizzate congiuntamente da Spagna e Francia. I due Paesi, tra i quali si è snodata la vita e l'opera di Picasso, hanno costituito una commissione bilaterale che allestirà una cinquantina di mostre in tutto il mondo, oltre a una serie di eventi e manifestazioni che consentiranno di approfondire i diversi aspetti dell'opera dell'artista.

A Milano, Roma, Nuoro e Reggio Emilia si terranno alcune delle principali esposizioni italiane.

Gli eventi per Picasso: le mostre

Tra le mostre d'arte organizzate va citata quella parigina allestita al Musée de Montmartre, che ha altresì lo scopo di approfondire il rapporto di Picasso con Fernande Olivier, figura centrale dell'avanguardia di Montmartre.

Della commissione bilaterale fa parte anche il Museo Nazionale Picasso di Parigi. Si tratta dell'unica collezione pubblica al mondo che consente di ammirare tutte le dimensioni artistiche di Picasso. Egli fu infatti pittore, disegnatore, scultore, incisore: la storia della collezione ivi conservata ripercorre le diverse vicende picassiane in Francia e le modalità con cui le sue opere ed i relativi diritti sono pervenuti al Museo.

Non solo dipinti

Il Museo Magnelli, sulla Costa Azzurra, ha già inaugurato in ottobre una mostra con sedici ceramiche picassiane.

Tra gli eventi per Picasso, va ricordato altresì quello in corso sino a dicembre presso la Galerie de L'Insitut di Parigi: più di 70 sculture accompagnate da 35 disegni e dipinti. Un'occasione davvero preziosa per documentare l'eterogeneità dell'attività dell'artista.

Gli eventi per Picasso nel mondo

Non sono solo Francia e Spagna a mobilitarsi. Nell'ambito del cinquantenario, sono previste manifestazioni in tutto il mondo. Da segnalare, per quanto riguarda gli Stati Uniti, "Picasso à Fontainebleau" da ottobre 2023 sino a febbraio 2024 al MOMA di New York, "Le jeune Picasso à Paris", sino ad agosto 2023 al Solomon Museum di New York.

oltre ad altre esposizioni a Denver e San Diego.

Altri eventi per ricordare Picasso sono programmati anche in Canada e in diversi Paesi europei: Svezia, Romania, Germania, Svizzera e Belgio.

In Italia

Anche l'Italia sarà attiva nella programmazione che riguarda gli eventi per Picasso con grandi esposizioni lungo tutta la penisola.

In particolare le più importanti si svolgeranno nel corso dell'anno a Milano, Roma, Nuoro e Reggio Emilia. Un'ottima occasione per comprendere meglio anche i legami di Picasso con gli eventi storico-politici ed artistici del suo tempo.