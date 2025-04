Niente record, almeno per quest'anno, per Mathieu Van der Poel al Giro delle Fiandre. Per una volta, il fuoriclasse olandese ha mancato il suo appuntamento con la storia del ciclismo, con la quarta vittoria alla Ronde, traguardo mai centrato da nessuno nella più che centenaria storia della classica fiamminga. La corsa si è decisa nell'ultimo passaggio dall'Oude Kwaremont, quando Tadej Pogacar ha portato l'ennesimo attacco di una prova entusiasmante e di forza dirompente. Il campione del mondo ha così rotto l'equilibrio della sfida con Van der Poel, involandosi verso la vittoria.

VDP ha poi concluso al terzo posto, battuto in volata da Pedersen, ma al termine della corsa si è detto soddisfatto per il podio. Il fuoriclasse olandese ha raccontato di aver vissuto una giornata molto sofferta, sia per la caduta in cui è rimasto coinvolto a metà corsa, sia per le condizioni di salute un po' compromesse dopo la E3 Saxo Classic di Harelbeke. "Dopo quella corsa non sono rimasto in salute, ma non volevo usarlo come scusa", ha dichiarato Van der Poel.

'Pogacar era molto forte, io non al meglio'

Nel dopo corsa, Mathieu Van der Poel ha spiegato di aver capito presto di non attraversare la sua giornata migliore in questo Giro delle Fiandre. "Non ho mai avuto la sensazione di essere al meglio.

Sono riuscito a tenere il passo, ma non ho mai avuto quel surplus di cui avevo bisogno. Ho sentito subito che il meglio era andato. È stata una combinazione delle due cose: Pogacar era molto bravo, ma di certo io non ero al meglio", ha ammesso il tre volte vincitore della corsa.

VDP ha raccontato che dopo la corsa di Harelbeke della passata settimana ha avuto qualche problema di salute.

"In realtà non sono rimasto in salute dopo l'E3 Saxo Classic. Ho avuto un raffreddore. Ma non ero di certo l'unico, perché c'erano diversi corridori malati. Di certo non volevo usare questa come una scusa, perché Tadej era semplicemente il più forte. La prossima settimana alla Parigi-Roubaix avrò una nuova possibilità che non vedo l'ora di cogliere", ha dichiarato Van der Poel.

'La delusione non è così grande'

A rendere ancora più complicata la corsa del campione della Alpecin è arrivato anche un incidente, avvenuto nelle fasi centrali. Il campione olandese è rimasto coinvolto in una maxicaduta, è ripartito senza apparenti problemi fisici, ma ha impiegato diversi chilometri per rientrare in gruppo dopo aver perso circa un minuto. "Quell'incidente non è stato l'ideale, certo, ma me la sono cavata. Fortunatamente, i danni non sono stati troppo gravi", ha dichiarato Van der Poel.

Alla fine, il fuoriclasse olandese ha concluso il suo Giro delle Fiandre al terzo posto, il suo sesto podio consecutivo nella classica. "La delusione non è poi così grande. Sono davvero molto orgoglioso di essere tornato sul podio. È stata una gara dura, ma è così ogni anno. Il più forte ha semplicemente vinto, io sono stato battuto da chi ha meritato", ha concluso Van der Poel.