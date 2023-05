Il nuovo libro giallo di Attilio De Pascalis intitolato Longevità fatale è uscito lo scorso 14 aprile, edito da Mind Edizioni.

Esso parte dall'aumento del numero di centenari e ultracentenari per sviluppare poi un romanzo in cui si intrecciano misteri, soldi, genetica, passioni, luoghi paradisiaci e tecnologia in un mix che poggia le basi su dati statistici veritieri e certificati.

Il libro giallo di Attilio De Pascalis

Nel nuovo libro di Attilio De Pascalis i protagonisti, così come le vittime, sono tutte persone dal cospicuo e ingente patrimonio: sono manager e industriali tra i più ricchi nel pianeta che muoiono tutti in circostanze alquanto misteriose e in ogni angolo del mondo.

Nel frattempo un businessman visionario scopre qualcosa per secoli atteso, ossia l'elisir di lunga vita. L’utopica scoperta che è in grado di allungare la vita sino a 150 anni rapisce subito l’attenzione dei ricchi del pianeta, che pur di vivere più a lungo possibile sono disposti a spendere anche una fortuna.

L’elisir di lunga vita in un libro giallo

Ecco allora che il prodigioso elisir di lunga vita diventa una sorta di richiamo delle sirene per i facoltosi uomini d’affari della terra che, però, sono inconsci che la prodigiosa essenza può risvegliare arcaici istinti.

Il giallo si snoda nel panorama ligure, tra Portofino e Rapallo, luoghi in cui lo stesso scrittore Attilio De Pascalis conserva amati ricordi nel cuore, e nei paradisi dei facoltosi personaggi sparsi nel pianeta.

Le misteriose morti si susseguono dunque in giro per il globo, da Portofino a Capri sino a Santorini per arrivare a Singapore e ai Caraibi. La morte si sa, non guarda in faccia nessuno, e infatti a morire sono sia donne che uomini, di qualsiasi nazionalità e colore. Queste morti hanno un fil rouge, la ricchezza immensa.

Tra i soggetti deceduti ci sono: un italiano, una stilista del Belgio, un imprenditore tedesco, una ricercatrice francese e un avvocato britannico.

Nel libro giallo Longevità fatale la morte bussa alle porte dei miliardari

La morte insomma va bussare proprio in quei luoghi privilegiati e ricchi dove ha scelto di vivere quella ristretta élite di miliardari, quell’1% della popolazione globale che si gode più della metà della ricchezza del pianeta. Chi risolverà il giallo di questi decessi misteriosi?

A farlo saranno due donne, una giovane analista dei servizi e una giornalista della TV, in un giallo intenso e avvincente che poggia le sue fondamenta sul continuo aumento della popolazione ultracentenaria sul pianeta.