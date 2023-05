Quest’anno Niccolò Fabi raddoppia. Già, perché - mentre è ancora in corso il suo Meno per Meno tour – sono state annunciate le prime date del suo SoloTour Estate 2023 organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest. Per quest’ultimo viaggio musicale in giro per lo Stivale il cantautore romano ha scelto la formula in solo, accompagnato da chitarra e pianoforte. Si tratta di una tipologia di spettacolo che non metteva in scena dal 2011, anno della sua prima e unica tournée in solo. La prima data del nuovo ciclo di concerti estivi di Niccolò Fabi è prevista il 22 giugno ad Alghero in Sardegna.

Niccolò Fabi, le prime date annunciate del SoloTour Estate 2023

Le varie tappe del viaggio tra note e parole del cantautore romano saranno accolte anche all’interno di rassegne e festival organizzati in castelli, nella natura, piccoli borghi e in alta quota. Ecco le prime date della proposta estiva in musica di Niccolò Fabi (tenendo presente che il calendario è in aggiornamento). Il 22 giugno ecco la tappa di Alghero (SS) nell’ambito dell’Abbabula Festival; il 9 luglio è prevista la data di Monforte, un piccolo comune in provincia di Cuneo (Monfortinjazz); il 13 luglio l’artista romano approderà ad Arco (TN), nell’ambito del Festival Il Castello Cantato; il giorno dopo sarà poi la volta di Cesenatico all’Arena Cappuccini; sarà, inoltre, il Ravenna Festival ad ospitare la tappa del 15 luglio del cantautore de “L’Uomo che rimane al buio.” Il 21 luglio ecco la tappa di Pratovecchio Stia (AR), che prenderà forma nell’ambito di Naturalmente Pianoforte; il 22 luglio sarà la volta, invece, del concerto in scena a Gavi (Attraverso Festival) ; nell’ambito del Musicastrada Festival si terrà, invece, la tappa di San Miniato (PI) prevista per il 28 luglio, mentre il 29 luglio a Gradisca d’Isonzo (Gorizia) Niccolò Fabi si esibirà all’Arena del Castello; il 30 luglio spazio alla performance di Ponte di Legno – Tonale nel corso del Water Music Festival (Lago di Valbiolo); agosto si aprirà, poi con la tappa di Guspini (SU) alle Miniere di Montevecchio (1 agosto), mentre il 3 agosto il Festival Pergolesi Spontini ospiterà la data di Jesi (AN); il 6 agosto Niccolò Fabi si esibirà nel corso del Vulcanica Festival (Laghi di Monticchio); La Terrazza Lanfranchi a Matera sarà la location della data del 7 agosto.

L’8 agosto il cantautore, produttore e polistrumentista romano porterà i suoi brani a Corigliano d’Otranto (LE) nel Sei Festival (CastelloVolante) e, infine, il 18 agosto anche il Dolomiti Arena Festival in località Le Ej di Lamon (BL) ospiterà una tappa del SoloTour Estate 2023.

Niccolò Fabi, Meno per Meno tour 2023: le tappe conclusive, tra cui Napoli

Intanto, il Meno per Meno tour 2023 galoppa verso la conclusione, prevista il 28 maggio al Teatro Romano di Ostia Antica. Nel mezzo, le tappe di Catania (che sarà ospitata dal Teatro Metropolitan l’ 11 maggio), Palermo (12 maggio, Teatro Golden), Firenze (Teatro Verdi, 15 maggio), Assisi (Teatro Lyrick, 16 maggio), Napoli (19 maggio, Teatro Augusteo), Roma (21 maggio, la cui tappa all’Auditorium Parco della Musica è sold out); Parma (23 maggio, Teatro Regio), Genova (24 maggio, Teatro Politeama Genovese).

Niccolo Fabi, l’ultimo album Meno per Meno

L’album Meno per Meno è stato creato per i 25 anni di carriera artistica di Niccolò Fabi. E’ composto da 10 brani, di cui 4 inediti, in cui il cantautore romano si è avvalso del contributo dell’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi. All’interno del lavoro discografico è presente, tra l’altro, “L’Uomo che rimane al buio”. La gestazione di questa canzone - scritta 3 anni fa - è stata sollecitata dalla prigionia forzata indotta dalla pandemia. Si tratta di un brano che scandaglia in profondità un conflitto spesso presente nell’animo umano, sospeso tra la spinta verso una libertà vissuta come potenzialmente pericolosa e la tentazione di rimanere imbrigliati nella sicurezza della propria zona di comfort.