Il cantante Tananai ha raggiunto l'apice della sua carriera con una performance esplosiva presso il Mediolanum Forum, a Milano, davanti ad un pubblico di undicimila entusiasti fan. Dopo aver tenuto diversi concerti sold out nelle città di Napoli e Roma, il cantautore si è mostrato sicuro di sé e pronto a conquistare la scena musicale. La serata è stata intrattenuta da importanti ospiti come Biagio Antonacci, Fedez e Mara Sattei, i Negramaro e Giuliano Sangiorgi. Tananai ha rivelato di avere trovato la sua vera dimensione nei grandi spazi, come dentro uno stadio o un palazzetto, e che intende continuare a suonare in questi luoghi in futuro.

Durante il concerto, Tananai ha mostrato una grande varietà di stili musicali, dalla ballata intima al pop o al rap più elettrizzante

La scaletta del concerto è stata accuratamente studiata per far vivere un'esperienza indimenticabile a tutti coloro che erano presenti, infatti lo show è stato diviso in blocchi emozionanti a saliscendi. La band che accompagnava il cantautore è stata formata dagli eccellenti musicisti Riccardo Onori, Enrico Wolfgang Cavion, Daniel Bestonzo, Lucio Fasino e Donald Renda, tutti con la direzione artistica di Stefano Clessi. Insieme hanno presentato un totale di venti canzoni, tra cui le hit di Tananai come "Baby Goddamn", "Sesso Occasionale", "Abissale" e "Quelli come noi", ma anche duetti con artisti ospiti.

Nonostante la grandezza del palazzetto, Tananai ha dimostrato di non aver perso la sua passione per il clubbing: ha infatti mostrato i suoi trascorsi da produttore, esibendosi con la console per far ballare il pubblico con "Pasta".

Tananai si è detto sorpreso di come suonare nei grandi spazi sia effettivamente come suonare in un grande club, con un'atmosfera carnale e coinvolgente.

Durante l'ultimo brano della serata, "Tango", Tananai è stato commosso dalla forza delle vibrazioni generate dal pubblico, che ha cantato insieme a lui ogni singola parola.

Inoltre, Tananai ha smentito le voci che circolavano riguardo ad una possibile collaborazione con Marracash, sostenendo di aver certo incontrato il collega per lavorare insieme, ma che nulla è ancora confermato.

La tournée estiva di Tananai continuerà nei maggiori festival in Italia, a partire dal giugno al Cortona Comics di Cortona e al Mamamia di Senigallia, proseguendo in diverse località fino a settembre. Questo artista poliedrico sta sicuramente dimostrando di avere la stoffa per diventare un pilastro della scena musicale italiana.

Il brano conclusivo del concerto non poteva che essere "Tango", cantato all'unisono dal pubblico e dal cantautore stesso. Secondo lui, la scelta di non includere riferimenti all'Ucraina nel videoclip è stata fatta per evitare di essere troppo didascalico, dal momento che il messaggio del brano è già implicito. Tuttavia, il successo ottenuto gli fa riflettere sul futuro e sulla responsabilità che ha nei confronti del pubblico.

Egli si sente un individuo responsabile e sottolinea che il suo obiettivo è quello di scrivere in modo sincero e onesto, senza cercare di seguire le mode. Infine, il cantautore annuncia le sue prossime date di concerto a Firenze e a Padova.