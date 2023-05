Torna il Radio Italia Live, l'appuntamento musicale completamente gratuito che ogni anno porta spettacolo e divertimento in piazza Duomo a Milano. Nell'edizione 2023, che segna il decimo anno, non ci sarà solo la data milanese del 20 maggio, ma l'appuntamento raddoppia con l'evento di venerdì 30 giugno 2023 al Foro Italico di Palermo.

Luca e Paolo confermati alla conduzione

Sabato 20 maggio ci sarà il primo appuntamento in Piazza Duomo a Milano. Saranno in totale dieci i cantanti che si esibiranno con una sorta di mini concerto. La conduzione sarà affidata, per il decimo anno consecutivo, al duo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

L'evento è completamente gratuito e l'accesso è consentito a esaurimento dei posti disponibili. L'inizio è previsto per le 20:40 e lo show andrà avanti fino a tarda sera. Nel backstage a raccogliere tutte le emozioni degli artisti ci sarà Manola Moslehi, voce di Radio Italia, mentre fra il pubblico a intercettare la vivacità e l'entusiasmo ci sarà la conduttrice radiofonica Daniela Cappelletti.

I cantanti di Radio Italia Live 2023

Sabato 20 maggio in Piazza Duomo a Milano suoneranno Madame, Tananai, Lazza, Articolo 31, Colapesce Dimartino ed Elodie, reduci dal successo al Festival di Sanremo. In più saliranno sul palco i Pinguini Tattici Nucleari, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Achille Lauro.

Tutti saranno accompagnati dall’orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Per quanto riguarda la sigla iniziale dell'evento, anche quest'anno sarà eseguita dal bassista Saturnino. Gli artisti si esibiranno in un mini concerto perché - come svelato da Mario Violanti, editore e presidente Radio Italia - il format storico prevede che ognuno canti tre canzoni.

In definitiva una scaletta musicale trasversale per accontentare un po' tutte le generazioni.

Come seguire Radio Italia Live 2023

Il concerto è gratuito e chi vuole goderne in presenza può recarsi in piazza Duomo a Milano, sabato 20 maggio o attendere venerdì 30 giugno per la data di Palermo (per quest'ultima data il cast non è stato ancora resto noto).

Per chi volesse seguirlo in tv l'evento sarà trasmesso su Radio Italia Tv (al canale 70 e 570 del digitale terrestre, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat) su Sky Uno e in chiaro su TV8. In streaming è disponibile sul sito e l'app ufficiale di Radio Italia, e sulla piattaforma Now. L'evento verrà raccontato anche sui profili social Facebook, TikTok e Instagram di Radio Italia.