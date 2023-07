Oggi, venerdì 28 luglio 2023, è il giorno tanto atteso dai fan dei Coldplay. Alle ore 10 è iniziata la vendita dei biglietti per i concerti della band allo Stadio Olimpico di Roma, previsti per il 12, 13, 15, 16 luglio 2024. La band, guidata dal carismatico frontman Chris Martin, ha recentemente concluso una serie di sei spettacoli in Italia, due allo Stadio Maradona di Napoli e quattro allo Stadio San Siro di Milano. Con queste nuove date romane, i Coldplay tornano a Roma dopo 24 anni dall'ultima volta, concludendo il loro tour italiano della terza serie del loro Music Of The Spheres World Tour.

Concerto dei Coldplay: aggiunte altre due date

La richiesta del pubblico è stata così elevata che, inizialmente previsti per solo due giorni, si sono aggiunte altre due date per accontentare tutti i fan italiani. Non sorprende, quindi, che l'entusiasmo per questi spettacoli sia alle stelle, dopo il grande successo dei concerti di giugno quando Martin ha incantato gli stadi di Napoli e Milano con la sua musica, colori e dediche speciali, come quelle a "Napule è" e "O mia bela Madunina".

La corsa ai biglietti è già iniziata con la registrazione per la prevendita generale cominciata lo scorso 15 luglio. Gli utenti hanno avuto l'opportunità di iscriversi a My Live Nation dal 26 luglio per accedere alla pre-sale.

Ora tutti gli appassionati possono acquistare i loro biglietti per assistere a uno degli eventi musicali più attesi del 2024.

Coldplay in concerto: prezzi e come acquistare i biglietti

Ecco i prezzi dei biglietti per le date romane del tour:

Prato: €109,25 + commissioni

1° Settore numerato: €172,50 + commissioni

2° Settore numerato: €143,75 + commissioni

3° Settore numerato: €120,75 + commissioni

4° Settore numerato: €97,75 + commissioni

5° Settore numerato visione ostruita: €74,75 + commissioni

6° Settore numerato visione ostruita: €57,50 + commissioni

Per acquistare i biglietti, è possibile farlo tramite i siti di Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, e i fan avranno l'opportunità di acquistare fino a 6 biglietti per persona durante la vendita generale.

Ovviamente, i biglietti saranno nominali e sarà possibile effettuare il cambio nominativo seguendo le modalità indicate sul rispettivo sito internet della biglietteria ufficiale (Ticketmaster, Ticketone o Vivaticket) dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024.

Infine, per rendere il Music Of The Spheres World Tour accessibile a un pubblico più vasto, i Coldplay renderanno disponibili un numero limitato di "Infinity Tickets" per le date successive. Gli Infinity Tickets costano 20 euro e saranno venduti in coppia, permettendo a due fan di assistere allo spettacolo a un prezzo accessibile.