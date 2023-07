L'annuncio è stato anticipato dal Presidente dell'Opera della Primaziale Pisana. Per la giornata del 9 agosto sono previsti illuminazione della Torre, visite gratuite ai monumenti, suono delle campane e concerti. Il dettaglio delle manifestazioni successive sarà reso noto durante la conferenza stampa di presentazione, lo stesso 9 agosto.

La Torre di Pisa, il giorno del compleanno

Il giorno 9 agosto, alle ore 10.30 nella sede dell'Auditorium Toniolo al Museo dell'Opera del Duomo, è prevista la conferenza stampa di presentazione. Il Presidente dell'Opera della Primaziale Pisana, il Sindaco di Pisa e l'Arcivescovo di Pisa daranno ufficialmente il via alle manifestazioni per ricordare l'importante anniversario che riguarda la Torre di Pisa.

In quella sede verranno presentate altresì le varie manifestazioni commemorative che si snoderanno nel corso dell'intero anno. Per ora è noto solamente il programma della giornata del 9 agosto.

Il programma inaugurale

La Torre di Pisa si trova in Piazza dei Miracoli (che è patrimonio dell'Umanità come sito UNESCO) ed è in realtà il campanile del Duomo. Come tale, ha le campane: sette, tante quante sono le note musicali. Ogni campana ha un nome: Assunzione, Crocifisso, San Ranieri, Dal Pozzo, Pasquereccia, Terza e Vespruccio. Il 9 agosto alle ore 12.00 il suono delle campane darà il via ai festeggiamenti per l'anniversario. Alla sera, la torre sarà illuminata e sul muro esterno del Museo dell'Opera del Duomo sarà proiettato il logo dell'850° anniversario.

Inoltre, dalle 20.30 tutti i monumenti del sito UNESCO saranno aperti alle visite gratuite, con la sola eccezione della torre, illuminata e non visitabile in tale occasione per questioni di sicurezza.

Il concerto serale

Lo stesso 9 agosto, alle 21.45, si terrà un concerto di pianoforte con il Maestro Ramin Bahrami. Sono previsti 200 posti ad invito, gli altri sono di libero accesso al pubblico.

Il programma del concerto prevede musiche di Bach, Beethoven, Rameau, Mozart, Brahms, Chopin, Rachmaninov, Mompou e Rohani. Un'occasione imperdibile per gli amanti della musica e dell'arte.

La Torre di Pisa e la sua storia

Benché iniziata, appunto, nel 1173, la costruzione della torre richiese molto tempo e fasi successive, tanto che fu inaugurata circa due secoli dopo.

Il terreno su cui fu costruita è cedevole per problematiche di tipo geologico e questa fu da sempre la causa della sua pendenza, aumentata nel tempo. I restauri degli ultimi decenni hanno ottenuto un parziale raddrizzamento della torre, riducendone il grado di inclinazione in modo tale da evitarne il crollo. La Torre di Pisa è alta circa 58 metri, di cui 55 fuori suolo.