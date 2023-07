Il 27 luglio del 1983 Madonna pubblicava il suo album d'esordio. Come titolo fu scelto il nome della cantante, destinata a diventare la regina del pop. Amata da quattro generazioni e modello di diversi altri artisti che l'hanno succeduta, Madonna continua a sorprendere e far sognare fan di tutto il mondo. Attualmente, la pop star avuto un problema di salute che l'ha costretta a rimandare il Celebration tour, la serie di concerti dedicati ai suoi 40 anni di carriera.

Il debutto di una stella sempre all'avanguardia

Per chi è nato dopo il 1983 è impossibile pensare alla Musica senza Madonna.

La cantante debuttava quarant'anni fa con l'album omonimo e molti sogni nel cassetto, ignara che avrebbe cambiato per sempre la storia del pop come pochissimi altri. Un'infanzia difficile, la sua, segnata dalla morte prematura della madre che l'ha lasciata quando aveva solo 5 anni, ma che ha dato inizio a una vita straordinaria. Partita per New York da Bay City con 37 dollari in tasca, come ha spesso raccontato, Madonna ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell'arte entrando nella Alley Dance Troupe, ha imparato a suonare la chitarra e a comporre musica.

Madonna, il primo album fu accolto positivamente

Il primo singolo, Everybody, del 1982, convinse la Sire's record a firmare l'accordo per il primo album di Madonna.

Il disco fu accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico con più di dieci milioni di copie vendute nel mondo. In copertina appariva la pop star con un taglio corto, diversi braccialetti e una catenina al collo. Il primo pezzo ad ottenere un importante riscontro in termini di vendite è stato Holiday, seguito da Borderline e da Lucky Star.

Dopo il primo album, la carriera di Madonna ha iniziato la sua ascesa, dal film Cercasi Susan disperatamente alla pubblicazione di Like a prayer e innumerevoli successi discografici fino ai giorni nostri.

40 anni di Madonna: la sua musica e il suo stile sono intramontabili

Nella sua lunga carriera artistica, Madonna ha unito e unisce come pochissimi altri trasgressione e impegno, sacro e profano, riuscendo a restare sempre sulla cresta dell'onda.

Un'artista che ha saputo rinnovarsi in ogni lavoro, che è cambiata attraverso la sua musica, unendo stili e generazioni. Il 24 giugno scorso Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di un'infezione batterica. Le sue condizioni di salute adesso non sono più preoccupanti e la star ha ringraziato attraverso i social tutti i fan per il grande affetto ricevuto. La cantante, tuttavia, ha bisogno di un periodo di riposo per dare il massimo nel suo Celebration Tour in giro per il mondo.