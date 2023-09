Questa settimana è iniziata l'edizione di settembre del Pollica Summer Workshop 2023 dal titolo Supersymmetric Quantum Field Theory and Mathematics. Il meeting internazionale ha sede, come da tradizione, presso il Castello dei Principi Capano di Pollica ed è promosso dal Pollica Physic Center, un Centro di importanza internazionale per lo studio della fisica teorica, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, l'Università di Salerno, l'INFN e la Regione Campania.

PPC, Pollica Physics Center

Pollica è diventata nel tempo una delle capitali mondiali della fisica teorica proprio perché è sede del Pollica Physics Center.

Il Centro di fisica del borgo medievale cilentano ospita in modo permanente e quest'anno per la prima volta a settembre, alcune conferenze internazionali a cui partecipano studiosi e scienziati di fisica teorica e di fisica sperimentale provenienti da numerosi Paesi dei vari Continenti, dalla Corea agli USA, dall'India al Canada. Gli studiosi condividono l'importanza di approfondire e al tempo stesso di confrontarsi su argomenti di ricerca scientifica di frontiera che sono fondamentali per il progresso scientifico nonostante sembrino lontani dalle necessità della realtà che ci circonda. Nel 2015 è nato il progetto del Pollica Physics Center su iniziativa di alcuni fisici teorici italiani, tutti under 40.

Gli scienziati hanno modellato la loro idea di un think tank unico nel Mezzogiorno sulle esperienze internazionali dell'Aspen Center For Fhysics in Colorado e del Kavli Institute for Theoretical Physics in California.

L'edizione del Pollica Summer Workshop del 2023

Supersymmetric Quantum Field Theory and Mathematics, Teoria e Matematica dei Campi Quantistici Supersimmetrici è il titolo del Workshop con sede nel Castello dei Principi Capano di Pollica dall'11 al 22 settembre 2023.

La scelta di questi temi scientifici è dovuta a recenti esempi di interazioni importanti tra la teoria dei campi quantistici supersimmetrici e la matematica pura contemporanea come le algebre di vertice. Questi argomenti insieme ad altri basati sul nesso matematico-fisico forniranno l'opportunità a scienziati e accademici di collaborare per delineare i possibili progressi di questa promettente area di ricerca.

La sessione di settembre del Pollica Summer Workshop 2023, giunto alla sua quarta edizione, è stata preceduta da altre sessioni.

Dal 29 maggio al 2 giugno 2023 le conferenze interdisciplinari sono state dedicate all'importanza dell'Intelligenza Artificiale(AI) per lo sviluppo delle industrie tecnologiche e per il progresso delle scienze fondamentali partendo dalla consapevolezza del grosso ostacolo che presenta perché gli algoritmi di intelligenza artificiale sono notoriamente dispendiosi per le risorse impiegate e sono di non facile interpretazione.

Dal 5 al 16 giugno 2023 gli argomenti del meeting scientifico sono stati incentrati sullo studio delle interazioni tra fisica e teoria dei numeri perché sono un'area di ricerca con un elevato potenziale di sviluppo.

Mentre dal 19 al 30 giugno gli studiosi hanno discusso di materia oscura. Le precedenti edizioni del Workshop sono state proposte nel 2017, nel 2019 e nel 2022.

Il Cilento e Pollica, il motivo della scelta

La scelta centrale del progetto del Pollica Physics Center è stata Pollica per favorire l'attrattività internazionale dei convegni scientifici. La tranquillità del panorama naturale, l'eccellente cucina cilentana che fa di Pollica e delle Terre della Dieta Mediterranea, Comunità Emblematiche come dichiarato dall'UNESCO nel 2010 nonché la vicinanza alle coste tirreniche rendono il borgo medievale cilentano un locus amoenus fondamentale per la nascita di brillanti intuizioni, di nuove idee, di conoscenze su cui confrontarsi, di competenze da adeguare alle grandi questioni scientifiche del momento e di collaborazioni scientifiche internazionali da avviare.

Gli avanzamenti della scienza e il progresso tecnologico del secolo precedente hanno determinato un considerevole sviluppo degli studi di fisica teorica che non sono mai stati così fervidi nell'approfondimento degli argomenti sull'infinitesimamente grande e sull'infinitesimamente piccolo, sulla materia oscura e sulla materia conosciuta ed è necessario consolidare e ampliare questo proficuo trend di studi scientifici.