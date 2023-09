"Non ero lucido e non ne vado fiero". Con queste parole, in un post su Instagram, Fedez ha commentato l'episodio speciale della docuserie "The Ferragnez" dedicato a quanto accaduto lo scorso febbraio, sul palco dell'Ariston. Il rapper ha ammesso di non aver adeguatamente supportato la moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice con Amadeus, della 73^ edizione del Festival di Sanremo.

La influencer e imprenditrice, nel corso della puntata, ha dichiarato di essere molto delusa dal comportamento del marito durante la serata finale della manifestazione canora.

Fedez sullo speciale di The Ferragnez

"L'unico che, in questo Sanremo, può fare disastri sono io". Ad affermarlo è Fedez, all'anagrafe Federico Leonardo nell'anteprima della docuserie "The Ferragnez", disponibile in streaming da giovedì 14 settembre su Amazon Prime Video. E, in effetti, così è stato. Come si evince dall'episodio, infatti, il Sanremo della Ferragni era "filato liscio" fino a quando, all'Ariston, non era arrivato il marito.

Il protagonista del "Muschio Selvaggio", nelle scorse ore, ha voluto accompagnare l'uscita della puntata con una "storia" su Instagram. Dopo aver riconosciuto che l'esperienza del Festival per Chiara è stata molto importante professionalmente, ha ammesso di non aver supportato in maniera adeguata la moglie, che anche nei momenti più complicati, gli è sempre stata accanto.

"Era un periodo in cui non ero lucido - ha poi proseguito - ed è anche uscita una parte della mia persona di cui non sono fiero". Quindi si è detto molto dispiaciuto non solo per quanto ha fatto, ma anche per quello che non è riuscito a fare. "In questi mesi - ha concluso - sto lavorando molto su me stesso, sulla mia salute mentale ed anche sulla mia relazione cercando di migliorare per il bene della mia famiglia".

Chiara delusa da Fedez

L'atteso speciale "The Ferragnez", della durata di 80 minuti, ripercorre i frenetici giorni del Festival di Sanremo della seguitissima imprenditrice digitale, concentrandosi, nell'ultima parte, sulla serata finale dell'evento e sulle tensioni scatenate dal bacio tra il rapper milanese e Rosa Chemical, durante l'esecuzione del brano in gara "Made in Italy": L'esibizione non solo ha riempito le pagine di Gossip e di cronaca rosa, ma ha mandato in difficoltà il rapporto fra Chiara e Fedez.

Il bacio, infatti, ha fatto infuriare la conduttrice che, in quei giorni tanto importanti, sperava di poter contare su tutto il supporto del marito.

"In quella settimana - ha ricordato - ero agitata soprattutto per quello che avrebbe potuto fare Fedez. Avevo paura che facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me". Poi, ha sottolineato: "Quello stesso giorno, gli ho chiesto d'essere lì per me, senza fare nulla che potesse agitarmi. Lui m'ha risposto di sì, ma naturalmente non è andata così". "Come partner e come compagno di vita - ha aggiunto - volevo il suo supporto... Invece, mi dispiace che a livello emotivo proprio chi avrebbe dovuto tranquillizzarmi m'abbia messo ancora più paura. M'ha fatto ancor più male di quanto potevo immaginarmi. Ero delusa, arrabbiata e triste. Per me è stato difficile ritornare sul palco con il sorriso".