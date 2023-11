Prosegue al Teatro Sannazzaro di Napoli lo spettacolo di Carlo Buccirosso intitolato "Il vedovo allegro". Dopo la prima teatrale, avvenuta la scorso 10 novembre, lo spettacolo è in scena dal giovedì alla domenica fino al 26 novembre. Nei giorni feriali alle ore 21 e la domenica alle ore 18, presso il teatro sito in via Chiaia.

La trama della commedia scritta e diretta da Buccirosso

Lo spettacolo teatrale "Il vedovo allegro", scritto, diretto e interpretato da Carlo Buccirosso, ha come altri attori protagonisti Gino Monteleone, Massimo Andrei, Elvira Zingone, Davide Marotta, Donatella de Felice, Stefania De Francesco e Matteo Tugnoli.

Entrando nello specifico della trama, il comico partenopeo interpreta il ruolo di Cosimo Cannavacciuolo, un vedovo che tre anni dopo la fine della pandemia, non riesce a ritornare alla normalità e continua ad avere molte ansie e paure per il virus. Inoltre, il protagonista non ha ancora superato la morte della moglie, venuta a mancare a causa della pandemia.

Cannavacciuolo si ritroverà a dover affrontare tutto questo in solitudine, in quanto non ha figli, inoltre ha perso anche quella che poteva rappresentare la sua unica distrazione: la sua attività di antiquariato. Di fatto Cosimo, a causa del fallimento del suo negozio, è stato costretto a riempirsi la casa di tutta la merce invenduta. I problemi per l'uomo però non finiscono qui, in quanto con la sola pensione non riesce più nemmeno a pagare il mutuo della casa e rischia di finire in mezzo a una strada.

Durante lo spettacolo emergeranno i vari intrighi di palazzo che tormentano il protagonista. Ad accompagnare Cosimo nelle sue avventure ci saranno il portiere del palazzo Salvatore e i suoi figli Ninuccio e Angelina, il cui unico pensiero è fare le pulizie nel condominio. A un certo punto Cannavacciuolo, per provare a risollevare le proprie finanze, affitterà una camera del suo appartamento a un'attrice di teatro, Virginia.

Un'altra angoscia nella vita del protagonista è rappresentata dai coniugi Tomacelli, i vicini di casa che hanno un segreto condiviso con lui che e da mesi contribuiscono a rendere ancora più complessa la vita di Cannavacciuolo. Proprio per questo Cosimo chiederà aiuto al dottor De Angelis, ginecologo del quarto piano, di cui la giovane Angelina è innamorata. L'uomo però non farà altro che mandare il protagonista ancora di più in confusione.