A Roma, presso il centro congressi "La nuvola" all'Eur, è in corso di svolgimento dal 6 al 10 dicembre la fiera della piccola e media editoria, dal titolo "Più libri più liberi".

La manifestazione è promossa dall'Associazione Italiana Editori, è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Chiara Valerio.

I temi affrontati: dalla guerra alle violenze di genere

Sono stati molteplici i temi affrontati durante la fiera, fra cui quello della guerra. "La mia generazione non credeva di vivere in un epoca dove la guerra fosse attuale", ha dichiarato lo scrittore Paolo Giordano durante l'incontro "Zone di guerra" insieme a Francesca Mannocchi, Cecilia Sala e la moderazione di Marco Zatterin.

L'incontro ha voluto sottolineare le numerose falle all'interno del mondo della comunicazione e del rischio che molti conflitti nel mondo finiscano nell'oblio.

C'è stato poi il momento del ricordo dei fatti accaduti in Iran nell'autunno del 2022, con la scomparsa della giovane Masha Amini e le conseguenti proteste di piazza. Se ne è parlato nell'incontro all'Arena Robinson intitolato "Dall'Iran all'Italia, il nuovo linguaggio dei movimenti femministi nel mondo" con Peghar Moshir Pour e Carlotta Vagnoli, moderato dalla giornalista esteri Anna Lombardi. "Il movimento femminista nel mondo sta vivendo la sua quinta ondata - ha dichiarato Vagnoli - e non è mai stato del tutto inerme dagli anni '90 ad ora"

Domenica 10 dicembre

la giornata finale con Zerocalcare, Corrado Augias e Filippo Timi

Questa domenica 10 si chiude la fiera con gli ultimi incontri in programma, tra i quali quello dal titolo “L’incontro con l’ebraico antico” con Erri De Luca, presso l'Arena Robinson.

Ci sarà anche il fumettista Zerocalcare in dialogo con Caterina Marietti e Michele Foschini in Sala Cometa, dal titolo "Ti tengo per mano - Fumetti per un mondo migliore", ma anche la lectio magistralis in auditorium dal titolo "Paolo, l'uomo che inventò il cristianesimo" di Corrado Augias. Infine l'attore Filippo Timi, con le musiche del violinista Rodrigo D'Erasmo, leggerà Italo Calvino in un reading presso lo spazio Biblioteche di Roma.

La fiera della piccola e media editoria: un riepilogo storico

L'evento "Più Libri più liberi" si svolge ormai dal 2002, sempre a Roma a inizio dicembre. Nelle prime 15 edizioni la location era il Palazzo dei Congressi, poi dal 2017 si è spostata presso il nuovo centro "La nuvola", entrambi all'Eur. Il numero di partecipanti alla fiera è stato in costante crescita, dai 30.000 della prima edizione, fino a superare per la prima volta le 100.000 presenze nel 2017. Secondo alcune stime quella in corso potrebbe diventare l'edizione della fiera con il maggior numero di partecipanti.