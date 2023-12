A Crotone iniziano i preparativi per "L'anno che verrà" [VIDEO], l'evento della notte di Capodanno che verrà trasmesso su Rai 1. In vista del montaggio del palco e delle varie attrezzature, il comune della città calabrese ha comunicato alcune importanti indicazioni relative alla viabilità. In tutta la zona interessata dai lavori relativi all'installazione del palco vige fin da ora un'ordinanza di divieto di sosta.

Crotone, inizia il montaggio del palco per 'L'anno che verrà': tutte le indicazioni relative alla viabilità

Grande fermento a Crotone, in Calabria, in vista de "L'anno che verrà", il noto e tanto atteso evento del 31 dicembre che sarà trasmesso su Rai 1 con la conduzione di Amadeus.

Oggi lunedì 11 dicembre sono giunti i primi mezzi per il montaggio del palco e il posizionamento delle varie attrezzature in piazza Pitagora, il luogo in cui si terrà la manifestazione. I lavori hanno avuto inizio alle 7 del mattino e il comune della città di Crotone ha fornito alcune importanti indicazioni riguardanti la viabilità che dovranno essere rispettate dai cittadini da lunedì 11 dicembre fino al termine delle operazioni.

Dalle ore 8:30 non è più consentito percorrere il tratto di strada che va dalla prima traversa di viale Regina Margherita fino a piazza Pitagora. Ciò significa che in questo lasso di tempo non si potrà raggiungere con qualunque tipo di mezzo piazza Pitagora, le due vie Nuova Poggioreale e Mario Nicoletta, nonché il centro storico della città calabrese attraversando viale Regina Margherita, giungendo da Largo Gaele Covelli/rotonda di Turano.

Quanto al passaggio pedonale della zona interessata, lo stesso non subirà modifiche; in piazza Pitagora verrà, invece, soppressa la fermata degli autobus.

I percorsi alternativi

Fino a nuova comunicazione, da lunedì 11 dicembre si dovranno seguire i seguenti percorsi alternativi:

si potrà raggiungere via Nuova Poggioreale attraversando via Crea, corso Giuseppe Mazzini, via Vittorio Veneto, via Roma, via Settino, via Sculco e via Pantusa;

attraversando via Crea, corso Giuseppe Mazzini, via Vittorio Veneto, via Roma, via Settino, via Sculco e via Pantusa; si potrà raggiungere il Lungomare percorrendo viale Regina Margherita (direzione via Cristoforo Colombo) oppure via Miscello da Ripe.

percorrendo viale Regina Margherita (direzione via Cristoforo Colombo) oppure via Miscello da Ripe. Il centro storico potrà essere raggiunto percorrendo via Crea, corso Giuseppe Mazzini, via Vittorio Veneto, via Roma, via Settino, via Sculco, via Pantusa, corso Messinetti e piazza Duomo.

Si precisa che su tutta la zona dei lavori relativi al montaggio del palco vige un'ordinanza di divieto di sosta a partire dalle 4 del mattino di oggi lunedì 11 dicembre. È prevista la rimozione coatta dei mezzi qualora il divieto non dovesse essere rispettato.