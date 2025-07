Liam Gallagher interviene a modo suo sulla vicenda dei Coldplay e della kiss cam che alcuni giorni fa ha messo letteralmente nei guai il Ceo di una grande azienda statunitense e l'amante collega, con la quale era stata filmato durante un concerto. Durante un recente concerto il cantante della band di Manchester dello scorso 19 luglio ha scherzato sul palco su un episodio che ha sollevato molte critiche e perplessità per quanto riguarda le questioni legate alla privacy e alla reputazione personale

L'ironia di Liam Gallagher

Gli Oasis sono in tour dopo anni e anni di attesa per i fan e Liam Gallagher commenta nel suo stile la recente questione della kiss cam al concerto dei Coldplay, rassicurando in qualche modo i presenti venuti al concerto.

"Non vi preoccupate, non abbiamo quella robaccia delle telecamere dei Coldplay noi". Parole in perfetto stile Liam, che negli anni ci ha abituato anche a parole peggiori, specie sui social. La frecciatina del cantante ala band statunitense arriva a qualche giorno di distanza dal caso che ha coinvolto Andy Byron e Kristin Cabot, dirigenti di una società statunitense ripresi in modo accidentale dalla kiss cam durante un concerto a Boston mentre erano abbracciati in modo intimo. Il video di quel fatto è diventato virale soprattutto per via della reazione della coppia, visibilmente imbarazzata.

Gallagher, durante il concerto all'Heaton Park di Manchester dello scorso 19 luglio aveva detto prima di un brano; "Questa è per gli innamorati.

A noi non interessa chi frequentate o con chi siete intimi o con chi fate l'amore. Questi non sono affari nostri". Attacco non troppo implicito alla band di Chris Martin e ai loro concerti.

Il caso del concerto dei Coldplay

Qualche giorno a Boston la kiss cam ha ripreso i due dirigenti mentre erano abbracciati durante un concerto dei Coldplay. Le immagini sono finite sullo schermo e i due, appena si accorgono di essere ripresi, si sono nascosti i volti imbarazzati. Inutile dire che il filmato ha fatto il giro dei social e il fatto ha avuto anche conseguenze molto gravi. La visibilità enorme del filmato ha messo in luce il (presunto) tradimento del Ceo ai danni della moglie.

Dopo l'iniziale sospensione da parte dell'azienda alla fine Andy Byron ha presentato le dimissioni dalla Astronomer.

Dimissioni che sono state accettate dall'azienda, che al momento è in cerca del suo sostituto.

Inutile dire come la vicenda del concerto dei Coldplay abbia sollevato critiche ma anche riflessioni sull'opportunità di iniziative del genere che, nel caso della band di Martin, non sono una novità recente ma allo stesso tempo mettono a rischio la privacy e la riservatezza delle persone che vengono riprese durante gli show.