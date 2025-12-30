Un Capodanno all'insegna del teatro, con eventi in diverse città: da Roma a Perugia, passando per Milano, Brescia, Napoli e alcune tappe in Puglia. La notte del 31 dicembre e i primi giorni del 2026 si animeranno con spettacoli comici, musical di culto, riletture shakespeariane e brindisi per celebrare l'arrivo del nuovo anno.

A Roma, il Sistina propone uno “Speciale Capodanno” con Enrico Brignano (31 dicembre e 1° gennaio). Edoardo Leo sarà all’Auditorium Parco della Musica con “Ti racconto una storia”. Alla Sala Umberto, Carlo Buccirosso interpreta Corrado Postiglione in “Qualcosa è andato storto”, con brindisi finale.

Al Teatro Olimpico, Maurizio Battista presenta “Uno… Nessuno… Centomila” (fino all’8 febbraio). Il Teatro Parioli ospita Riccardo Rossi e Leonardo Colombati in “La playlist più bella del mondo” con buffet finale (fino all’11 gennaio). Infine, al Sistina Chapiteau, si festeggia con “Parigi da Moulin Rouge”, musical con Diana Del Bufalo nel ruolo di Satine (fino al 15 gennaio).

Milano risponde con una replica speciale al Piccolo Teatro Elfo Puccini di “Salveremo il mondo prima dell’alba” della compagnia Carrozzeria Orfeo (fino all’11 gennaio). Angela Finocchiaro sarà protagonista al Lirico Gaber con “Il calamaro gigante”, tratto dal romanzo di Fabio Genovesi, e al Teatro Arcimboldi Max Angioni porterà in scena “Anche meno” (fino al 4 gennaio).

A Brescia, Ugo Dighero chiude l’anno al Centro Teatrale Bresciano con “Il primo miracolo di Gesù bambino” e “La parpaja topola” da Dario Fo e Franca Rame, interpretando tutti i personaggi (28‑31 dicembre).

Perugia accoglie il 2026 con “Amleto²”, la nuova edizione del cult di Filippo Timi al Teatro Morlacchi, con Lucia Mascino, Elena Lietti e Marina Rocco (31 dicembre‑1 gennaio).

A Napoli, al Bellini, continua “Dignità Autonome di Prostituzione” di Luciano Melchionna, spettacolo che rompe le convenzioni classiche sfruttando l’interazione con il pubblico, in scena anche a Capodanno.

Infine, da Barletta a Brindisi fino a Martina Franca, la coppia Massimo Lopez‑Tullio Solenghi presenta “Dove eravamo rimasti”: sketch, musica, contributi video, la lectio magistralis di Sgarbi e l’omaggio a Renato Zero, con serate il 31 dicembre, l’1 e il 2 gennaio.

Il teatro: un rito collettivo per Capodanno

Il calendario teatrale conferma una tendenza: chiudere l’anno a teatro significa condividere un evento in un contesto intimo e festoso, con spettacoli che alternano comicità, musica, riflessione e azione dal vivo. Il brindisi diventa un momento centrale, spesso condiviso con il pubblico, e il contesto culturale del capodanno teatrale recupera ritualità collettive diverse dai tradizionali festeggiamenti in piazza.

Un’offerta teatrale varia

L'offerta culturale spazia dai monologhi ironici (Brignano, Battista, Buccirosso, Timi) ai musical (Moulin Rouge), dalla commedia musicale (Leo, Dighero) al teatro d’avanguardia (Melchionna). Ogni regione – Lazio, Lombardia, Umbria, Campania e Puglia – offre una diversa interpretazione del Capodanno, celebrato come esperienza culturale e umana, nei teatri e non solo per le strade.

Il teatro si conferma come luogo ideale per chi cerca risate, emozioni, musica e brindisi in un clima di condivisione e allegria.