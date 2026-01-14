Il 22 gennaio 2026, il Teatro Regina Margherita di Racalmuto ospiterà il debutto di "Idee delicate", spettacolo ispirato al carteggio tra Leonardo Sciascia e Ciril Zlobec. L'adattamento teatrale, con la regia di Mario Milosa, è un omaggio al dialogo epistolare tra lo scrittore siciliano e il poeta sloveno, sviluppatosi tra il 1981 e il 1988. L'iniziativa rientra nel programma di attività culturali promosse dalla Fondazione Leonardo Sciascia e dal Comune di Racalmuto, con l'obiettivo di valorizzare la figura e l'opera dello scrittore.

La rappresentazione teatrale porterà in scena i temi e le riflessioni nate dallo scambio di lettere tra Sciascia e Zlobec, offrendo al pubblico uno spaccato del clima culturale e politico dell'epoca.

Il debutto nazionale di "Idee delicate" si terrà in un luogo simbolo per la memoria sciasciana, il Teatro Regina Margherita, che da anni promuove la cultura e la letteratura.

Il carteggio tra Sciascia e Zlobec

Il rapporto epistolare tra Leonardo Sciascia e Ciril Zlobec iniziò nel 1981 e proseguì fino al 1988, poco prima della scomparsa dello scrittore siciliano. Attraverso le loro lettere, i due intellettuali affrontarono temi legati alla storia europea contemporanea, al ruolo dell'intellettuale e alle relazioni tra Italia e Slovenia durante gli anni della guerra fredda. Il carteggio rappresenta una testimonianza preziosa del dialogo culturale tra due mondi diversi, ma accomunati dalla ricerca di valori condivisi.

La scelta di Racalmuto per la prima nazionale dello spettacolo non è casuale: la città è profondamente legata alla figura di Sciascia e ospita la Fondazione a lui dedicata, che conserva documenti, volumi e testimonianze dello scrittore. "Idee delicate" si inserisce in un percorso di valorizzazione della memoria e dell'eredità culturale di Sciascia, offrendo al pubblico la possibilità di riscoprire un aspetto meno noto della sua produzione intellettuale.

Il Teatro Regina Margherita e la Fondazione Sciascia

Il Teatro Regina Margherita, edificio storico di Racalmuto, è uno dei principali poli culturali della provincia di Agrigento. Dopo importanti restauri, il teatro è oggi un moderno centro polifunzionale che ospita spettacoli teatrali, concerti e mostre.

La Fondazione Leonardo Sciascia, istituita nel 1990, è impegnata nella promozione della lettura, nello studio delle opere dello scrittore e nella valorizzazione del suo patrimonio documentario.

Nel corso degli anni, la Fondazione ha promosso convegni, mostre e restauri di manoscritti, consolidando la sua posizione tra le principali istituzioni culturali siciliane. Il debutto di "Idee delicate" rappresenta una nuova tappa nel dialogo tra la cultura italiana e quella dell'Europa centro-orientale, attraverso la riscoperta del carteggio tra Sciascia e Zlobec.