Brunello Cucinelli ha scelto Pitti Uomo a Firenze, il 14 gennaio 2026, per presentare la sua ultima collezione dedicata all’esploratore contemporaneo. L’evento si è svolto presso la Fortezza da Basso, luogo simbolo della manifestazione e punto di riferimento per il menswear internazionale. Il nuovo stile proposto da Cucinelli si ispira all'avventura e al viaggio moderni, traducendo in abiti la tensione verso la scoperta attraverso tessuti pregiati e lavorazioni sartoriali che mirano all’equilibrio tra eleganza e praticità.

Cucinelli ha dichiarato: “Ho voluto rendere omaggio a chi apre nuove strade e affronta mondi sconosciuti senza mai rinunciare al buon gusto”.

La collezione si compone di capi che fondono tradizione e innovazione: giacche funzionali, pantaloni con inserti tecnici e capispalla che richiamano le uniformi degli esploratori del passato, rivisitate per il guardaroba urbano. Le tonalità scelte spaziano dai beige naturali ai toni della terra, con tocchi di blu e verde foresta. Durante la presentazione, il designer ha sottolineato come “per l’uomo contemporaneo l’avventura sia anche e soprattutto interiore: si tratta della ricerca di senso e autenticità nel quotidiano”.

Pitti Uomo e la moda maschile

Pitti Uomo, giunto alla sua 109ª edizione, è uno degli appuntamenti più importanti per il settore dell’abbigliamento maschile a livello mondiale.

La manifestazione richiama ogni anno compratori, giornalisti e appassionati, favorendo l’incontro tra tradizione sartoriale italiana e tendenze internazionali. Alla Fortezza da Basso vengono allestiti spazi espositivi e installazioni artistiche che fanno da cornice alle creazioni di stilisti affermati e talenti emergenti. Brunello Cucinelli partecipa a Pitti Uomo fin dal 1987, consolidando la propria presenza tra i protagonisti della moda italiana.

Il successo di Pitti Uomo si misura anche nei numeri: ogni anno oltre trentamila visitatori popolano gli spazi della Fortezza, portando a Firenze una ricaduta economica significativa e accendendo i riflettori internazionali sul capoluogo toscano come capitale del lifestyle italiano.

L’edizione in corso si segnala per l’adozione di pratiche sostenibili nella gestione degli eventi e nella selezione dei materiali, trend oggi imprescindibile nel panorama fashion.

Filosofia estetica e impatto culturale di Brunello Cucinelli

Fondato nel 1978 a Solomeo, il marchio Brunello Cucinelli è riconosciuto per la commistione tra alta qualità dei materiali, attenzione artigianale e visione etica dell’impresa. Gli abiti della casa di moda hanno consolidato uno stile inconfondibile che unisce glamour e sobrietà, diventando simbolo di un lusso discreto e consapevole. L’atelier di Solomeo è anche un esempio di rigenerazione territoriale: negli ultimi decenni Cucinelli ha realizzato un importante progetto di riqualificazione, recuperando architetture storiche e spazi pubblici a beneficio della comunità.

Tra i capisaldi delle collezioni Brunello Cucinelli figurano l’utilizzo di filati pregiati, la reinterpretazione dei classici della moda maschile e la valorizzazione dei saperi tradizionali. L’attenzione alla persona e alla dignità del lavoro si riflette sia nel prodotto finito sia nelle iniziative culturali legate al brand, tra cui spiccano fondazioni per la tutela dell’artigianato e della cultura umanistica. Il contributo di Cucinelli al made in Italy è stato riconosciuto da numerosi premi e onorificenze, sancendo il dialogo tra imprenditoria, arte e impegno sociale.