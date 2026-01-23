Gabriele Muccino si prepara a tornare nelle sale cinematografiche italiane con il suo nuovo film, "Le cose non dette", la cui uscita è prevista per il 29 gennaio 2026. Il regista, noto per la sua capacità di raccontare le sfumature delle relazioni umane, propone una nuova storia che si preannuncia intensa e ricca di emozioni. La presentazione ufficiale del film si è svolta a Roma, alla presenza del regista e del cast principale.

La pellicola è prodotta da Lotus Production in collaborazione con Rai Cinema. "Le cose non dette" si inserisce nel solco della filmografia di Muccino, che ha spesso esplorato i temi delle dinamiche familiari e dei sentimenti complessi.

Il film è ambientato tra Roma e Tangeri, in Marocco, offrendo uno sfondo suggestivo alle vicende dei protagonisti.

Il cast e le ispirazioni del film

Il cast di "Le cose non dette" vede la partecipazione di Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Questi interpreti portano in scena una storia che attraversa diverse generazioni, focalizzandosi su una famiglia alle prese con incomprensioni e segreti mai rivelati. La produzione del film è stata curata da Lotus Production e Rai Cinema, realtà consolidate nel panorama cinematografico italiano.

Il film trae ispirazione dal romanzo "Siracusa" di Delia Ephron, elemento che aggiunge profondità narrativa alla sceneggiatura.

La colonna sonora originale è firmata da Mahmood, artista di spicco della scena musicale italiana.

La carriera di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino, nato a Roma nel 1967, è uno dei registi italiani più apprezzati sia in Italia che all'estero. Dopo l’esordio con "Come te nessuno mai" nel 1999, ha raggiunto il successo con film come "L’ultimo bacio" (2001) e "Ricordati di me" (2003), per poi proseguire la sua carriera anche negli Stati Uniti con titoli come "La ricerca della felicità" e "Sette anime". Il suo stile si distingue per la capacità di indagare la complessità delle relazioni umane e per una regia attenta all’universo emotivo dei personaggi.

Con "Le cose non dette", Muccino torna a esplorare i drammi familiari e le tensioni che caratterizzano i suoi lavori più celebri, confermando la sua attenzione per le storie intime e i legami affettivi.