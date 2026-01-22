Domani uscirà l’ultimo album in studio dei Megadeth, intitolato ‘Megadeth’. Un disco che segna la conclusione della carriera discografica della band guidata da Dave Mustaine. L'album sarà accompagnato da un tour d’addio e include quattro singoli, oltre a una bonus track speciale. La band si esibirà in Italia con un’unica data al Ferrara Summer Festival.

L'addio dei Megadeth

La band aveva già comunicato che questo nuovo album sarebbe stato l’ultimo, con un annuncio nell'agosto 2025. Il frontman Dave Mustaine aveva spiegato che molti artisti non riescono a concludere la propria carriera alle proprie condizioni, mentre lui si sente al culmine e desidera salutare i fan con un tour mondiale.

Il titolo del disco non era ancora noto all’epoca, ma si sapeva che sarebbe uscito nei primi mesi del 2026 e sarebbe stato seguito da una tournée di addio.

I contenuti del nuovo album

‘Megadeth’ è il diciassettesimo album in studio della band. Prima dell’uscita ufficiale, sono stati pubblicati tre singoli: “Tipping Point”, “I Don’t Care” e “Let There Be Shred”. Inoltre, è stato diffuso un quarto brano, “Puppet Parade”, descritto da Mustaine come una riflessione su una vita priva di prospettive, in cui si mostra solo ciò che si vuole far vedere. Il disco include anche una reinterpretazione di “Ride the Lightning” dei Metallica, co-scritta da Mustaine, come bonus track.

L'unica data italiana

Per l’uscita dell’album, i Megadeth saranno in Italia per un’unica data: si esibiranno al Ferrara Summer Festival il 14 giugno.

È previsto anche un evento cinematografico di tre giorni, ‘Megadeth: Behind the Mask’, che racconterà le quattro decadi di carriera della band e offrirà un’anteprima mondiale dell’album.

Con l’uscita di ‘Megadeth’, la band chiude un capitolo importante della storia del thrash metal, salutando i fan con un ultimo lavoro e un tour che promette di celebrare la loro eredità musicale.