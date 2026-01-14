Il prossimo weekend offre al pubblico italiano appuntamenti teatrali di rilievo. Debutta nella regia teatrale Luca Guadagnino, affiancato da Stella Savino, con lo Stabat Mater di Antonio Tarantino, interpretato da Fabrizia Sacchi al Franco Parenti di Milano. A Napoli, Valerio Mastandrea riprende Migliore, testo celebre di Mattia Torre, al teatro Bellini. A Roma, Filippo Timi torna con il suo spettacolo-cult Amleto² all’Ambra Jovinelli, in una versione aggiornata dell'Amleto shakespeariano.

Da segnalare il debutto di Guadagnino nel teatro, il ritorno di Mastandrea e la performance di Timi con Amleto², definito come “uomo incapace di gestire le emozioni, capitano coraggioso e leale, ma marito insicuro e geloso”, figura che ricorda il personaggio di Otello, qui rielaborato nell’Amleto di Timi.

Gli eventi sono in scena fino al 18 gennaio.

Le opere in scena

Il Franco Parenti di Milano ospita lo Stabat Mater, dove Guadagnino, noto per il cinema, dirige per la prima volta a teatro insieme a Stella Savino, con Fabrizia Sacchi come protagonista. La scelta di un testo di Antonio Tarantino offre un incontro tra cinema d’autore e drammaturgia.

Al teatro Bellini di Napoli, Mastandrea interpreta Migliore, opera di Mattia Torre, che affronta, attraverso la crisi del protagonista Alfredo Beaumont, temi di colpa e riscatto. Questa edizione restituisce forza a un testo consolidato.

Il ritorno di Amleto²

Filippo Timi torna con Amleto² all’Ambra Jovinelli di Roma: uno spettacolo che rivoluziona la tragedia shakespeariana, rovesciando passioni e personaggi per dare vita a “un elogio della follia”.

La visione di Timi ritrae un Amleto stanco della storia familiare, che non vuole più amare Ofelia o seguire il suo destino. Lucia Mascino, Marina Rocco ed Elena Lietti animano una versione comica e colorata, che trasforma la tragedia in un cabaret esistenziale. Il ritorno dello spettacolo coinvolge il pubblico in un’esperienza tra il surreale, il pop e il tragico.

Questa offerta teatrale presenta linguaggi e approcci diversi: dal testo di Tarantino, a una pièce come quella di Torre, fino a una rilettura di Amleto, rivisitato in chiave vivace.

Tensioni creative e rinnovamento

Gli eventi evidenziano tensioni creative verso il rinnovamento. Guadagnino porta un linguaggio cinematografico nel teatro; Mastandrea conferma un legame con la comicità di Torre; Timi reinterpreta un classico con energia e autoironia. Il teatro si conferma spazio dinamico, capace di reinventarsi attraverso sguardi nuovi.