Se il 2025 è stato l'anno della consacrazione per lo Sports Romance televisivo, il merito è quasi interamente di Heated Rivalry.

Quella che era nata come una scommessa del network canadese Crave è esplosa in un successo globale che ha riscritto le regole della rappresentazione queer nel mainstream.

La serie: un successo travolgente

Debuttata il 28 novembre 2025 su Crave (Canada) e simultaneamente su HBO Max (USA e Australia), la prima stagione di Heated Rivalry ha dominato le classifiche di streaming fino al finale di stagione, l'episodio "The Cottage", rilasciato il 26 dicembre 2025.

La serie, prodotta da Accent Aigu Entertainment e creata da Jacob Tierney (Letterkenny), ha visto come protagonisti:

Hudson Williams nel ruolo di Shane Hollander.

nel ruolo di Shane Hollander. Connor Storrie nei panni di Ilya Rozanov.

Il successo è stato tale da rendere Heated Rivalry il lancio originale più visto nella storia di Crave e la serie acquisita non animata numero uno su HBO Max dal 2019, superando persino titoli con budget monumentali.

Il fenomeno "Cottagemas" e l'impatto social

L'uscita dell'ultimo episodio il 26 dicembre ha generato il trend globale #Cottagemas, con milioni di interazioni su TikTok e X.

Il pubblico ha lodato la capacità della serie di mantenere l'alto tasso di erotismo del libro (steamy scenes) senza però sacrificare l'introspezione psicologica e il realismo del mondo della NHL.

Il fenomeno non è solo numerico, ma culturale: la serie ha aperto un dibattito reale sull'omofobia negli sport professionistici, ricevendo il plauso di associazioni come la GLAAD e diventando una delle serie favorite per i prossimi Canadian Screen Awards.

Heated Rivalry su HBO Max Italia: Data di Uscita e Dove Vedere la Serie

L’attesa per i fan della saga romance MM (Male to Male) è finalmente finita: Heated Rivalry, la serie TV basata sui bestseller di Rachel Reid, debutterà ufficialmente in Italia il 13 febbraio 2026.

Dopo il travolgente successo ottenuto negli Stati Uniti e in Canada, la trasposizione televisiva della collana Game Changers sarà disponibile in esclusiva streaming su HBO Max, la cui piattaforma è stata lanciata nel nostro Paese il 13 gennaio 2026.

La prima stagione, composta da sei episodi, seguirà un rilascio settimanale ogni venerdì, permettendo al pubblico italiano di immergersi nella passionale e tormentata relazione tra i due campioni di hockey, Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie).

Quindi, HBO Max sarà l'unica destinazione legale per seguire la scalata al successo e l'amore segreto dei due rivali sul ghiaccio più amati del momento.

L'offerta di HBO Max è fruibile attraverso molteplici piattaforme: oltre alla fruizione diretta via web e app, il servizio è integrato nell’ecosistema Amazon Prime Video. Inoltre, la collaborazione strategica con TIM ne garantisce la disponibilità all'interno del catalogo TimVision.