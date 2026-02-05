Al Teatro Duse di Bologna debutta in prima nazionale la commedia cult “A qualcuno piace caldo”, liberamente tratta dall’omonimo film di Billy Wilder del 1959. La regia è firmata da Geppy Gleijeses, su adattamento di Mario Moretti, che nel 1987 seppe trasferire in teatro lo spirito originale della sceneggiatura senza farne una copia. Lo spettacolo è in programma dal 6 all’8 febbraio, con repliche alle ore 21 e una replica domenicale alle ore 16. Sul palco Euridice Axen nel ruolo che fu di Marilyn Monroe, Giulio Corso in quello di Tony Curtis e Gianluca Ferrato in quello di Jack Lemmon.

La trama, ambientata nell’America proibizionista di fine anni Venti, segue le avventure di due musicisti squattrinati in fuga da un gruppo di gangster. Travestendosi da donne, trovano rifugio in una band tutta al femminile. Le cose si complicano quando incontrano Zucchero, avvenente cantante e suonatrice di ukulele, amante dell’alcol e in cerca di un milionario da sposare. Tra equivoci, gag esilaranti e triangoli amorosi, la vicenda esplora con ironia e leggerezza temi legati all’identità, l’amore e la libertà. Il film è stato premiato con un Oscar e tre Golden Globe.

Un adattamento teatrale con verve e personalità

La versione teatrale presenta un cast brillante e un ritmo irresistibile, guidato dall’adattamento di Mario Moretti e dalla regia di Geppy Gleijeses.

Ambientata nel 1929, durante l’epoca del proibizionismo, la storia mantiene l’umorismo e il fascino del film, trasformandola in un’irresistibile festa teatrale di ritmo, comicità e sentimento. Tra gli interpreti spiccano Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato.

Il contesto storico e culturale del Teatro Duse

Il Teatro Duse, situato in via Cartoleria a Bologna, è uno dei teatri di prosa più antichi e prestigiosi della città. Ricavato dal Palazzo del Giglio, il teatro affonda le sue radici nella metà del Seicento come sala dedicata alle recite scolastiche del collegio gesuita. Ristrutturato e ampliato nel 1865, si caratterizza per due ordini di gallerie, un loggione, illuminazione a gas e decorazioni pittoriche di Valentine Solmi e Gaetano Lodi.

Dal 1963 al 2010 fu gestito dall’Ente Teatrale Italiano, ma rischiava la chiusura fino alla salvezza nel 2011, affidata a una cordata di impresari che ne rilanciò l’attività. Nel 2015 il Mibact lo ha riconosciuto quale unico Organismo di programmazione multidisciplinare in Italia. Oggi il Duse è conosciuto per l’ampiezza della sua proposta culturale, che include prosa, danza, musica, formazione giovanile e progetti dedicati al territorio.