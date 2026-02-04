Il Museo del Risorgimento di Torino ospita dal 3 febbraio una mostra dedicata al complesso tema del brigantaggio nel periodo dell'Unità d'Italia. L'esposizione, intitolata “I briganti e i nodi irrisolti della storia”, si propone di rileggere un capitolo centrale e controverso della storia nazionale attraverso documenti, opere e narrazioni inedite, offrendo un'attenzione particolare a una tematica spesso trascurata nei percorsi museali tradizionali.

La mostra si svolge nelle sale storiche del Museo, situato in via Accademia delle Scienze. Il percorso espositivo mette al centro le vicende di figure emblematiche del brigantaggio, materiali d'archivio originali e approfondimenti iconografici.

Sono incluse testimonianze grafiche, oggetti legati agli episodi più rilevanti della lotta tra forze regie e bande di briganti, e una selezione di carte militari e lettere che documentano speranze, conflitti e drammi sociali dell'epoca.

Un capitolo complesso della storia italiana

Il Museo del Risorgimento, noto per la sua ricca collezione di reperti e documenti sull'epoca dell'unificazione nazionale, offre con questa mostra una riflessione sui nodi non risolti del processo unitario. L'allestimento intende sottolineare come la questione dei briganti sia stata spesso liquidata come semplice criminalità, ma in realtà nasconda profonde ragioni sociali, politiche ed economiche che hanno segnato l'Italia post-unitaria.

Le narrazioni presentate mirano a mostrare la pluralità di voci coinvolte e il conflitto tra nuove istituzioni e realtà locali rimaste ai margini del progetto unitario.

Il percorso espositivo approfondisce inoltre le diverse interpretazioni del fenomeno in base alle fonti storiche, ponendo l'accento su alcuni protagonisti, sia tra le fila dei briganti sia delle forze statali. L'iniziativa restituisce al pubblico la complessità di una fase di transizione che ancora suscita dibattito nella storiografia contemporanea.

Il Museo del Risorgimento e le sue collezioni

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, fondato nel 1878 e con sede dal 1938 a palazzo Carignano, rappresenta un punto di riferimento per la conservazione e la valorizzazione della memoria storica dell’Unità d’Italia.

Ospita un patrimonio di oltre 2.500 oggetti, tra cui documenti, cimeli, armi, bandiere, dipinti e materiali iconografici, distribuiti in trenta sale. Le collezioni permanenti includono pezzi legati ai principali eventi e personaggi dell’epoca risorgimentale, dal Regno di Sardegna ai processi di annessione e unificazione.

Il museo si trova nel cuore di Torino, città che fu capitale del Regno di Sardegna e della nuova Italia unita dal 1861 al 1865. La struttura promuove mostre temporanee, attività didattiche e progetti di ricerca, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare da vicino la storia politica, militare e civile del XIX secolo italiano. La mostra sui briganti si inserisce in questa programmazione con l’intento di stimolare una lettura critica delle vicende nazionali e favorire nuovi spunti di riflessione sulla costruzione dell’identità italiana.