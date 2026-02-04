Renato Carosone, figura di spicco della canzone napoletana e della musica italiana del Novecento, torna protagonista sulla Rai con uno speciale televisivo articolato in cinque puntate. Il progetto mira a esplorare il percorso artistico e la vita del musicista, mettendo in risalto la sua eccezionale capacità di innovare il genere tradizionale attraverso un approccio unico, arricchito da influenze internazionali. La produzione, curata da Rai Documentari, andrà in onda su Rai 3 a partire dai primi giorni di febbraio 2026.

L'appuntamento televisivo si propone di ricostruire la parabola personale e musicale di Carosone avvalendosi di immagini d’archivio, rare registrazioni, e testimonianze di artisti, amici e studiosi che ne hanno analizzato il ruolo.

Il format prevede inoltre l'intervento di figure di rilievo della musica contemporanea, chiamate a ripercorrere i principali successi e l'eredità lasciata dal cantautore. La serie intende sottolineare il dialogo costante di Carosone con il contesto sociale e culturale della sua epoca, dimostrando come abbia saputo raccontare e reinterpretare la realtà partenopea e nazionale, rendendo la sua musica apprezzata anche a livello internazionale. “L’obiettivo è quello di far conoscere Carosone alle nuove generazioni e di valorizzare il suo modo di stare sulla scena, leggero ma profondamente autentico”, si legge nella presentazione del programma.

Un percorso artistico tra innovazione e tradizione

Renato Carosone, celebre per successi intramontabili come “Tu vuo’ fa’ l’americano”, ha rappresentato una vera rivoluzione nel panorama musicale italiano a partire dagli anni Cinquanta.

La sua solida formazione in conservatorio e le significative esperienze internazionali, in particolare a Napoli e in Africa, hanno plasmato uno stile inconfondibile, capace di fondere jazz, swing e la ricca tradizione melodica partenopea. Le cinque puntate della serie si concentreranno non solo sulla sua produzione musicale, ma anche sulle collaborazioni con altri maestri della scena musicale e sulle principali tappe dei suoi tour in Italia e all’estero.

Nel corso della sua prolifica carriera, Carosone è stato in grado di influenzare profondamente generi musicali diversi, lasciando tracce indelebili nel repertorio del Novecento e raccogliendo consensi trasversali tra pubblico e critica. Il programma Rai si inserisce in questo percorso di riscoperta, offrendo l'opportunità di rivedere archivi storici e valorizzando racconti meno noti del suo vissuto e della sua evoluzione artistica, dai primi debutti nelle sale napoletane fino al meritato successo internazionale.

Carosone e la cultura italiana: il lascito del "musicista gentiluomo"

Spesso definito “musicista gentiluomo”, Carosone ha incarnato una figura di collegamento tra la Napoli più tradizionale e il mondo cosmopolita che caratterizzava l’Italia nel dopoguerra. Oltre alle sue celebri incisioni, il musicista è stato anche autore di testi capaci di narrare il cambiamento sociale e la ricerca di leggerezza nella musica popolare. La nuova produzione Rai analizza queste sfumature grazie anche alla consultazione di materiali conservati dall’Archivio Luce e dalla Rai stessa, sottolineando il dialogo intrapreso da Carosone con i linguaggi visivi e i media dell’epoca.

La serie rappresenta un’importante opportunità per approfondire la conoscenza di un artista complesso, sempre capace di rinnovarsi senza mai perdere il legame con le proprie radici.

Gli episodi si propongono inoltre di rileggere la ricezione dell’opera carrosoniana in ambito internazionale e la sua influenza su generazioni di musicisti, proponendo un percorso trasversale che tocca storia locale, evoluzione dei generi e successo globale. L’iniziativa si conferma un nuovo tassello fondamentale per la valorizzazione della musica e della cultura italiana in televisione.