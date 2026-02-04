Il Festival di Sanremo 2026 si apre con un importante appuntamento istituzionale: il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, insieme alla super ospite Laura Pausini e ai big in gara, sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. L'incontro, fissato per martedì 13 febbraio, segna un momento di grande responsabilità e onore per tutti i partecipanti, sottolineando il legame tra la musica leggera italiana e le istituzioni del Paese.

Alla cerimonia parteciperanno anche i vertici di Rai, con l'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi.

La presenza di Laura Pausini, attesa per la serata finale, arricchisce ulteriormente il prestigio dell'evento.

Il Festival di Sanremo 2026: numeri, protagonisti e programma

La 76ª edizione del Festival, in programma dal 10 al 15 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, vedrà Carlo Conti tornare alla conduzione. La manifestazione ospiterà ventinove artisti, confermando l'attenzione verso i nuovi talenti e la valorizzazione della musica italiana. La Rai punta a un equilibrio tra innovazione e tradizione, con ospiti internazionali e una copertura capillare su tutte le piattaforme.

L'incontro con il Presidente Mattarella al Quirinale è diventato un appuntamento fisso, simbolo del riconoscimento istituzionale per la kermesse.

Conti ha evidenziato come il Festival parli a milioni di italiani e rappresenti il Paese, sentendo la responsabilità di promuovere al meglio la musica e la cultura nazionale.

Il Quirinale e il ruolo delle istituzioni nella storia di Sanremo

Il Palazzo del Quirinale ospita regolarmente incontri con protagonisti del panorama culturale e artistico. La visita dei partecipanti al Festival di Sanremo è un'occasione in cui le istituzioni celebrano il contributo della musica leggera alla cultura italiana. Negli anni, il Quirinale ha riconosciuto il valore sociale e culturale della kermesse, specchio della società italiana.

Nato nel 1951, il Festival di Sanremo è la più longeva e seguita manifestazione canora italiana, capace di unire generazioni e promuovere la canzone d'autore. Le visite al Quirinale sono ormai parte integrante del calendario sanremese, a testimonianza del forte legame tra la rassegna e la vita istituzionale del Paese.