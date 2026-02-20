La top model Cindy Crawford, icona globale della bellezza del Midwest, festeggia i suoi sessant’anni il 20 febbraio 2026. Nata a DeKalb, Illinois, la sua carriera quarantennale vanta oltre mille copertine sulle principali riviste di moda. Il suo inconfondibile neo sul labbro sinistro, da presunta imperfezione trasformato in un marchio personale, è diventato un simbolo di riconoscibilità.

«Viviamo in un mondo segnato dall’ageismo e noi stessi tendiamo a essere molto autocritici. Bisognerebbe invece accettarsi ed essere se stessi», ha dichiarato Cindy a People, riflettendo sull’invecchiamento per un sex symbol.

Scoperta a diciassette anni, si formò a Chicago sotto l’obiettivo di Victor Skrebneski. Il grande salto arrivò nel 1990, quando Peter Lindbergh la ritrasse con altre icone come Christy Turlington e Naomi Campbell per la copertina di British Vogue. Poco dopo, la sua apparizione nel video “Freedom! ’90” di George Michael consolidò il suo status di icona globale.

Cindy Crawford non è stata solo passerelle: nel 1992 girò uno spot per Pepsi e nel 1998 posò per Playboy, con l'intento di raggiungere un pubblico diverso. La sua carriera televisiva includeva la conduzione di “House of Style” su MTV per sette anni, intervistando personalità del mondo della moda, del cinema e della musica.

Da oltre vent’anni è socia dell’azienda di skincare Meaningful Beauty e dal 2005 ha una linea di decor per la casa che genera un fatturato annuo di trecentocinquanta milioni di dollari.

Ambasciatrice Omega da trent’anni, continua a posare e, recentemente, ha condotto dirette streaming per Zara con la figlia Kaia.

Pur mantenendo una presenza mediatica, Cindy Crawford sta ritrovando un nuovo equilibrio, alternando la vita a Malibu con periodi trascorsi nella località lacustre di Muskoka, a nord di Toronto, dove si sente «davvero radicata». Ha inoltre acquistato un appartamento a Miami, luogo che le ricorda i tempi in cui vi abitava da modella.

Guardando al futuro, le sue priorità sono cambiate: «La salute è l’aspetto più importante. Mi alleno per poter fare una lunga escursione o giocare a pickleball. Non vuoi che la tua vita si restringa man mano che invecchi».

Un’icona che ha anticipato tempi e modelli

Cindy Crawford ha incarnato il modello della supermodella anni Novanta, espandendo la sua influenza oltre le passerelle verso la televisione, la pubblicità e il lifestyle. La sua partecipazione a spot e programmi televisivi ha avvicinato il mondo della moda alla cultura pop, anticipando il modello contemporaneo della modella come figura mediatica e imprenditoriale a tutto tondo.

Il suo neo, simbolo di autenticità, ha contribuito a una tendenza della moda verso imperfezioni riconoscibili. La copertina di British Vogue e il video di George Michael hanno definito un nuovo ideale di bellezza globale, capace di influenzare la cultura musicale e visiva.

Stile di vita e nuove priorità

Oggi, Cindy Crawford ha traslato la sua influenza dalla moda al benessere personale, sviluppando un modello imprenditoriale che include skincare e design. Il successo di Meaningful Beauty e della sua linea di decorazione domestica testimonia una notevole capacità di reinvenzione. La sua riflessione si concentra ora sulla salute, intesa come libertà di movimento e radicamento psicofisico, privilegiando i luoghi che le infondono un senso di appartenenza.

Il recupero di spazi come Muskoka o Miami rappresenta un esempio di come coniugare radici, relazioni personali e nuovi ritmi di vita, incentrati su stile, famiglia e vitalità.