Dua Lipa è stata nominata global brand ambassador di Bulgari, assumendo il ruolo di volto internazionale della rinomata maison romana. L'annuncio segna un passo di rilievo sia per l'artista sia per la storica azienda del lusso, fondata a Roma nel 1884 e conosciuta in tutto il mondo per le sue collezioni di gioielli, orologi e accessori di alta gamma.

Bulgari ha sottolineato come la scelta di Dua Lipa sia frutto di una “comune passione per la creatività e il talento internazionale”, evidenziando la volontà di rafforzare l’identità della maison attraverso collaborazioni con personalità di spicco del panorama creativo attuale.

Dua Lipa, artista di fama mondiale nota sia per i suoi successi musicali sia per il suo stile iconico, rappresenterà Bulgari nelle prossime campagne globali e in occasione di eventi internazionali di rilievo. “Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Bulgari. Questa collaborazione celebra la gioia di vivere e la straordinaria eredità creativa del marchio”, ha dichiarato Dua Lipa.

Il ruolo di Dua Lipa e l’identità internazionale di Bulgari

La partnership tra Dua Lipa e Bulgari mira a valorizzare ulteriormente il profilo internazionale dell’azienda, che già da anni collabora con celebrity e creativi di fama globale per promuovere le sue collezioni. Il brand romano ha scelto la cantante britannica anche per la sua capacità di comunicare a una generazione giovane e cosmopolita.

Bulgari, che appartiene al gruppo LVMH dal 2011, si distingue nel panorama mondiale della gioielleria per la sua capacità di fondere tradizione italiana e innovazione. Con questa nomina, la maison intende rafforzare la sua presenza nei mercati emergenti e consolidare la relazione con il pubblico internazionale attraverso eventi, campagne pubblicitarie e progetti speciali.

Bulgari: storia e rilievo nella moda e nella gioielleria

Fondata da Sotirio Bulgari, la maison si è affermata a partire dalla fine del XIX secolo come una delle realtà più importanti dell’alta gioielleria italiana, scegliendo Roma come sede e fonte di ispirazione estetica. I suoi negozi storici, in particolare quello di Via Condotti, sono oggi meta di appassionati da tutto il mondo.

Bulgari è nota per l’equilibrio tra tradizione e modernità, nonché per l’eccellenza nell’artigianato e il design di gioielli diventati iconici. L’azienda ha inoltre investito in attività culturali e restauri di beni storici nella Capitale, a testimonianza del profondo legame con il patrimonio artistico romano. Nelle sue collezioni, Bulgari richiama frequentemente motivi dell’arte classica e dell’architettura italiana, contribuendo a esportare l’immagine di Roma a livello internazionale. L’ingresso di Dua Lipa come global brand ambassador si inserisce nel solco di una strategia votata al dialogo con le nuove generazioni, senza rinunciare al forte radicamento nel territorio e nella tradizione della maison.