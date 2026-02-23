David Byrne, figura iconica già frontman dei Talking Heads, ha offerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano uno spettacolo di due ore che fonde magistralmente musica, teatro e riflessione. Sul palco, un ensemble di dodici musicisti in movimento, vestiti con tute arancioni, ha accompagnato Byrne, mentre grandi schermi proiettavano immagini evocative: grattacieli, onde marine, vasti campi e cieli stellati. Byrne, nel corso della serata, ha cantato, danzato e diretto, alternando brani tratti dal suo ultimo album, “Who Is the Sky?”, a classici intramontabili della sua precedente band.

Il concerto si è configurato come un invito a reagire ai tempi difficili che stiamo vivendo, promuovendo un messaggio di “amore e gentilezza”.

Uno show in movimento e visivamente potente

La performance si è aperta con il brano “Heaven”, la cui esecuzione è stata accompagnata dall’immagine della Terra vista dallo spazio, con Byrne che ha sottolineato la sua unicità: “è l’unica che abbiamo”. Sono seguiti pezzi celebri come “Houses in Motion”, “Once in a Lifetime” e “(Nothing But) Flowers”. Ciascun brano è stato arricchito da scenografie dinamiche e suggestive, dimostrando come lo spettacolo non punti su effetti speciali vistosi, ma su un’idea visiva coerente e profondamente coinvolgente. La musica e le immagini si sono fuse in un’esperienza immersiva, capace di catturare l’attenzione dello spettatore.

Amore, gentilezza e resistenza

Tra i momenti più intensi della serata, il brano “My Apartment Is My Friend” ha offerto uno sguardo sul suo appartamento newyorkese, mentre “This Must Be the Place (Naive Melody)” ha trasformato il teatro in un luogo di condivisione emotiva. Con “Life During Wartime”, Byrne ha introdotto immagini di proteste e conflitti globali, offrendo uno spunto di riflessione su “love and kindness” come strumenti fondamentali di resistenza. Il concerto si è concluso con “Burning Down the House”, ribadendo la capacità dell’artista di unire leggerezza e profondità, senza mai ricorrere a pose da rockstar, ma mantenendo un approccio caratterizzato da autenticità e rigore artistico.