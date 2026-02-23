Tommaso Piffer, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Udine, ha vinto la seconda edizione del premio Gioacchino Volpe, dedicato alla letteratura storica. Il riconoscimento è stato attribuito al suo volume Sangue sulla resistenza. Storia dell’eccidio di Porzus (Mondadori 2025). La cerimonia si è svolta il 22 febbraio 2026 a Udine, nell’ambito del programma ufficiale de “L’Aquila capitale della cultura 2026”, e ha visto la giuria presieduta da Gianni Letta, con Gaetano Quagliariello, Antonio Polito e Bruno Vespa.

Piffer è docente del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo friulano.

È inoltre ideatore e coordinatore dei progetti di divulgazione Frontiera Est, dedicato alle strutture difensive del Friuli‑Venezia Giulia, e del Circolo della Storia, un nuovo portale nazionale per gli appassionati di storia. L’iniziativa, intitolata allo storico novecentesco originario di Paganica, attualizza la memoria e valorizza la ricerca storica, inserendosi nel contesto culturale della città dell’Aquila, capitale della cultura.

Oltre al riconoscimento principale, la sezione “Panfilo Gentile”, dedicata ai saggi politici, è andata al politologo Alberto Mingardi, mentre nella sezione “Stefano Vespa” il premio è stato assegnato ad Antonio Panunzio.

Contesto e valore dell’opera premiata

Il libro di Piffer affronta uno degli eventi più delicati della storia della Resistenza italiana, l’eccidio di Porzus.

L’opera ricostruisce i fatti attraverso una rigorosa analisi di archivi italiani e sloveni, offrendo nuova luce sui possibili mandanti. Il volume, parte della collana storica edita da Mondadori nel 2025, è stato presentato in occasioni pubbliche, tra cui Udine e Cividale del Friuli.

Le ricerche di Piffer si inseriscono nel più ampio quadro del suo impegno accademico e divulgativo. Oltre al libro vincitore, è presidente della giuria scientifica del Premio nazionale di storia contemporanea Friuli Storia dal 2014. Ha promosso iniziative come il Circolo della Storia, che ambisce a costituire “un punto di riferimento culturale e comunitario” per gli appassionati di storia, non solo professionisti, in Friuli‑Venezia Giulia, con una rete attiva anche a livello nazionale.

Profilo dello storico Tommaso Piffer

Tommaso Piffer è professore associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Udine. In passato è stato Marie Curie postdoctoral fellow a Cambridge e Harvard, e postdoctoral fellow presso la Higher School of Economics di Mosca e Bodossakis Junior Research Fellow al Churchill College di Cambridge.

È autore, tra gli altri lavori, di The Big Three Allies and the European Resistance: Intelligence, Politics, and the Origins of the Cold War (Oxford University Press, 2024) e di saggi sulla resistenza italiana. Ha inoltre curato volumi come Porzûs. Violenza e Resistenza sul confine orientale (Il Mulino, 2012). Questo ampio profilo accademico conferma la sua autorevolezza nel campo della storia contemporanea e della storiografia della Resistenza.