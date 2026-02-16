Il Teatro Comunale di Modena si prepara ad accogliere, nella stagione 2025/2026, una nuova produzione de "I Quatro Rusteghi" di Ermanno Wolf-Ferrari. L'opera, tra le composizioni più celebrate del musicista italo-tedesco, trae ispirazione dall'omonima commedia di Carlo Goldoni, promettendo di essere un appuntamento di rilievo per gli appassionati del genere lirico e per la città di Modena.

Stando al calendario ufficiale del Teatro Comunale di Modena, la messa in scena dell'opera è prevista per febbraio 2026. "I Quatro Rusteghi" narra le vicende di un gruppo di borghesi veneziani, fermamente ancorati a una concezione tradizionale della famiglia e delle consuetudini sociali, offrendo uno spaccato delle tensioni tra modernità e tradizione, un tema ricorrente nella produzione di Wolf-Ferrari.

Il Teatro Comunale di Modena: un pilastro della cultura emiliana

Il Teatro Comunale di Modena, intitolato alla memoria di Luciano Pavarotti dal 2007, si afferma come una delle istituzioni liriche più significative dell'Emilia-Romagna. Inaugurato nel 1841 su progetto dell'architetto Francesco Vandelli, il teatro ha visto nel corso degli anni la presentazione di prime assolute, l'esibizione di celebri artisti del melodramma e l'organizzazione di stagioni liriche di calibro nazionale.

La struttura, situata in via Pietro Mazza 71, ospita una sala all'italiana con una capienza di circa 900 posti e un palcoscenico attrezzato per allestimenti sia classici che contemporanei. Il Comunale, parte integrante del circuito OperaLombardia, intrattiene collaborazioni stabili con le principali fondazioni liriche italiane.

L'attività annuale si articola attraverso stagioni liriche, concerti sinfonici, rassegne di danza e programmi educativi dedicati alle scuole.

Ermanno Wolf-Ferrari e l'eredità de "I Quatro Rusteghi"

Composta tra il 1909 e il 1914, "I Quatro Rusteghi" ha consacrato la fama internazionale di Ermanno Wolf-Ferrari, nato a Venezia nel 1876. L'opera si distingue per una scrittura musicale brillante e per le situazioni umoristiche tipiche del teatro goldoniano, evocando la Venezia del Settecento e la sua vivace atmosfera borghese. L'adattamento dell'omonima commedia di Goldoni permette una profonda riflessione sulle dinamiche tra tradizione e progresso, tema centrale nell'opera di Wolf-Ferrari.

La ripresa di questo titolo, relativamente raro nei cartelloni contemporanei ma di grande interesse per il pubblico e gli studiosi, riporta l'attenzione su un'opera di valore nel panorama operistico italiano.

La partecipazione di interpreti specializzati nel repertorio buffo e dell'orchestra del teatro modenese garantirà una valorizzazione completa delle qualità musicali e drammaturgiche del lavoro, preservandone lo spirito satirico originale.