La tredicesima edizione del Kappa FuturFestival si svolgerà al Parco Dora di Torino dal 3 al 5 luglio 2026. L'evento presenta una lineup completa che supera i 120 artisti di caratura internazionale, con un programma che include leggende della musica elettronica, nuove promesse e set back to back pensati come momenti di dialogo sonoro.
Un cartellone eclettico e internazionale
La lineup per l'edizione torinese include nomi di spicco come Chris Lake, Maceo Plex, Solomun, Seth Troxler, Lil Louis, Agoria, Peggy Gou, Armin van Buuren, Richie Hawtin (con il progetto DEX EFX X0X), Sven Väth, Disclosure (in DJ set), Diplo B2B Busy P B2B Tatyana Jane, Four Tet (anche in B2B con Skrillex), Ben Klock B2B Marcel Dettmann, Jamie Jones B2B Joseph Capriati B2B Seth Troxler, Alignment B2B Fatima Hajji, John Talabot, Mia Koden, Sammy Virji, Max Cooper Live AV, Jane Fitz B2B Rhadoo, Massano, Adrián Mills, D‑Leria presenta Kongas.
Il festival ospiterà anche artisti emergenti e progetti speciali.
Un festival che guarda oltre i confini
Oltre alla lineup di Torino, il festival annuncia un'importante novità: la prima edizione internazionale in Messico. Si tratta di un'espansione del format FuturFestival, con date e venue ancora da definire, ma con le pre‑registrazioni già aperte.
I biglietti per l'edizione di Torino sono già disponibili sul sito ufficiale.
Chi è Kappa FuturFestival
Nato nel 2009 come FuturFestival, il Kappa FuturFestival si è evoluto fino a diventare uno dei principali festival europei di musica elettronica. La sua tredicesima edizione si conferma come un punto di riferimento per la cultura club contemporanea, grazie a una curatela che unisce innovazione, storia e sperimentazione nel panorama della musica elettronica.