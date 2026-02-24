Costa Crociere conferma la sua presenza al Festival di Sanremo per il quinto anno consecutivo, trasformando la nave Costa Toscana in un vero e proprio palco sul mare. La partnership è stata presentata durante una conferenza stampa organizzata da Rai e Rai Pubblicità, in cui è stato svelato il concept della “Crociera della Musica” per l’edizione 2026.

‘Max Forever – The Party Boat’: cinque serate a tema

Il cuore dell’iniziativa è la residency esclusiva “Max Forever – The Party Boat”, con protagonista Max Pezzali. Dal 24 al 28 febbraio, l’artista sarà al centro di cinque performance serali a bordo della Costa Toscana, ciascuna caratterizzata da un tema diverso: Disco Night, Old West, Jolly Blue, Happy Days e Love Boat.

Ogni serata prevede un collegamento live con il Teatro Ariston, creando un dialogo artistico tra la nave e il Festival.

Opening spettacolare e attivazioni speciali

L’evento è stato inaugurato con un opening spettacolare, tra giochi di luce, musica e fuochi d’artificio, che ha illuminato la Baia di Sanremo con il light show “Sanremo Bay – Waves of Music”, realizzato in collaborazione con il Comune. A bordo è tornato anche il Deejay Time con i “Fab 4” di Radio Deejay, mentre un maxi led screen sul mare ha proiettato messaggi come “Tutti cantano Sanremo”, dialogando con la città e amplificando l’esperienza della crociera.

Un’esperienza immersiva tra musica, mare e territorio

La Costa Toscana resterà in rada per tutta la settimana del Festival, offrendo agli ospiti un’esperienza esclusiva che unisce musica, spettacolo e territorio.

La nave diventa un hub di intrattenimento pop, in cui ogni serata a tema si trasforma in un viaggio emozionale tra generazioni e atmosfere diverse.

Chi è Max Pezzali

Max Pezzali è un cantautore italiano noto per il suo ruolo negli anni ’90 come frontman degli 883 e per la sua carriera solista. Con il progetto “Max Forever” celebra i suoi successi più amati, portando la sua musica a generazioni diverse.